أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن بلاده ستسلم أوكرانيا الشحنة المقررة من دبابات "ليوبارد 2" نهاية مارس/آذار أو بداية أبريل/نيسان المقبل.

وقال بيستوريوس للصحفيين، أثناء زيارته لمنطقة عسكرية في ولاية ساكسونيا أنهالت الألمانية، إن كييف ستتسلم الدبابات بحلول "نهاية الربع الأول من العام".

وأشار أيضاً إلى أن تدريب الجنود الأوكرانيين على استخدام دبابات "ليوبارد 2" سيبدأ خلال أيام.

وأمس، قال وزير الدفاع البرتغالي جواو جوميز كرافينيو، إن عملية تسليم ونشر جميع دبابات "ليوبارد 2" المقدّمة من الدول الأوروبية لأوكرانيا "لن تكتمل قبل 3 أشهر".

وحسمت مسألة تسليم دبابات "ليوبارد 2" إلى الجيش الأوكراني، بعدما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، الخميس، موافقة بلاده على إرسال 14 دبابة قتالية من طراز "ليوبارد 2" إلى كييف.

وكانت كييف قد ناشدت تسليمها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، إلا أن الحصول عليها حتى من الدول التي تمتلكها يتطلب موافقة برلين.

ولم تتخذ برلين قرار تسليم هذا النوع من الدبابات لكييف إلا بعد إتمام مشاورات موسعة مع حلفائها، استمرت لأسابيع.

وتتميز "ليوبارد 2" بحماية شاملة لطاقمها من التهديدات مثل العبوات الناسفة أو الألغام أو النيران المضادة للدبابات.

فضلاً عن احتوائها على أنظمة تبريد بمقصورة الطاقم، ومولّد طاقة إضافي، وهاتف يسمح للطاقم بالاتصال الخارجي.

يذكر أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" تخشى أن تتسبب بعض الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا بتصعيد وتيرة الصراع، وتحوله إلى حرب مع روسيا.