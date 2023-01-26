سياسة
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الكرملين: إرسال واشنطن وبعض الدول دبابات إلى أوكرانيا تدخّل مباشر بالصراع
علق متحدث الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على قرار بعض الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة وألمانيا، إرسال دبابات إلى أوكرانيا بأنه "تدخل مباشر بالصراع".
الكرملين: إرسال واشنطن وبعض الدول دبابات إلى أوكرانيا تدخّل مباشر بالصراع
بيسكوف أكد أن إرسال بعض الدول الغربية دبابات تعني تورطها المباشر في الصراع  / صورة: AA
26 يناير 2023

قال متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن بلاده تعتبر أن إرسال الولايات المتحدة ودول أوروبية أسلحة بينها دبابات إلى أوكرانيا "تدخل مباشر بالصراع".

جاء ذلك في تصريح صحفي بالعاصمة موسكو علق خلاله على قرار بعض الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وألمانيا إرسال دبابات إلى أوكرانيا.

وقال بيسكوف "صدرت تصريحات عديدة من العواصم الأوروبية وواشنطن بأن إرسال أنظمة أسلحة مختلفة، بما في ذلك الدبابات، إلى أوكرانيا لا يعني، بأي حال من الأحوال، تورط هذه الدول أو الحلف (الناتو) بالصراع في أوكرانيا، نحن قطعاً لا نتفق مع ذلك".

وأكد أن إرسال الشحنة المعنية تعني التورط المباشر في الصراع بأوكرانيا، مضيفاً: "نعتبر كل ما يفعله الحلف (الناتو) والدول المعنية بمثابة مشاركة مباشرة في الصراع".

وفي وقت سابق، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز أن بلاده قررت إرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، كما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده قررت تسليم أوكرانيا 31 دبابة أبرامز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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