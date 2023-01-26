وصف وزير الخارجية الصربي إيفيتسا داتشيتش، حادثة حرق المصحف أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، بأنها "مأساة كبيرة".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو، على هامش زيارة رسمية يجريها إلى أنقرة، الخميس.

وحذر داتشيتش من أن حرق الكتب المقدسة في بلد ما "قد يكون الخطوة الأولى التي يمكن أن تؤدي في المرحلة التالية إلى حرق الناس".

وقال: "لا أكاد أصدق أن شيئاً كهذا يحدث في بلد جزء من الغرب، إنها مأساة كبيرة".

وأكد داتشيتش الذي يشغل أيضاً منصب النائب الأول لرئيس الوزراء، أن الحادثة "قبيحة جداً"، وشدد على ضرورة أن تتعامل الدول بطرق جدية مع هذه القضية.

وأفاد بأن الحادثة لن تسفر عن نتائج إيجابية بأي شكل من الأشكال، موضحاً أن هذه الحوادث يمكن أن تجذب كراهية العالم بأسره.