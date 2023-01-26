سياسة
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الجزائر.. 8 ملايين متر مكعب يومياً إنتاج حقل غاز مكتشف حديثاً
أعلنت شركة المحروقات الحكومية الجزائرية سوناطراك أن الإنتاج في كشف غازي حديث جنوب العاصمة، بلغ 3.7 مليون متر مكعب يومياً، على أن يصل إلى 8 ملايين متر مكعب بنهاية الربع الأول من العام الجاري وإلى 15 مليون متر مكعب يومياً بنهاية العام الجاري.
الجزائر.. 8 ملايين متر مكعب يومياً إنتاج حقل غاز مكتشف حديثاً
الجزائر.. 8 ملايين متر مكعب يومياً إنتاج حقل غاز مكتشف حديثاً. / صورة: إعلام جزائري
26 يناير 2023

أعلنت شركة المحروقات الحكومية الجزائرية سوناطراك، الخميس، أن الإنتاج في كشف غازي حديث جنوب العاصمة، بلغ 3.7 ملايين متر مكعب يومياً، على أن يصل إلى 8 ملايين بنهاية الربع الأول من العام الجاري

جاء ذلك، وفق بيان لسوناطراك اطلعت الأناضول على نسخة منه.

وأشار البيان الى أن الرئيس التنفيذي توفيق حكار، قام اليوم بزيارة رفقة كوادر من الشركة إلى حقل ألياس الكربوناتي، بولاية الأغواط المكتشف حديثاً جنوب العاصمة.

وأوضح البيان أن أعمال التقييم والتطوير بهذا الكشف، تشهد تقدماً ملحوظاً، "حيث جرى استرجاع 15 بئراً غازية كانت غير مستعملة وحفر 3 آبار جديدة".

ولفتت سوناطراك إلى أن الآبار أعطت نتائج معتبرة من حيث الإنتاج، الذي بلغ مستوى يقدر بـ3.7 مليون متر مكعب يومياً من الغاز الغني بالمكثفات، وسيبلغ 8 ملايين متر مكعب في اليوم قبل نهاية الربع الأول.

ووفق المصدر ذاته، سيصل إنتاج هذا الكشف 15 مليون متر مكعب في اليوم بنهاية السنة الجارية.

ونهاية يونيو/حزيران الماضي، أعلنت سوناطراك عن كشف غازي جديد يسمى ألياس الكربوناتي، الذي قدرت احتياطاته بـ340 مليار متر مكعب، ويقع بمحيط حقل حاسي الرمل الضخم جنوبي البلاد.

واعتبر بيان سوناطراك حينها، أن "هذا الحجم من الغاز يشكل واحدة من أكبر عمليات إعادة تقييم الاحتياطيات خلال العشرين سنة الماضية".

وأفاد مصدر بشركة سوناطراك وقتها لـ"الأناضول" أن مكمن "ألياس الكربوناتي" يعتبر حقلاً مستقلاً وغير مرتبط بمحيط حاسي الرمل الضخم الذي يبعد عنه 150 كيلومتراً.

وتقدر احتياطيات حقل حاسي الرمل بولاية الأغواط جنوبي العاصمة (الأكبر في البلاد)، بأكثر من 3800 مليار متر مكعب.

وتسعى السلطات الجزائرية إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، خصوصاً بعد التوقيع على عقود جديدة لإمداد إيطاليا بكميات إضافية تصل إلى 9 مليارات متر مكعب سنوياً من هذه المادة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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