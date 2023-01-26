سياسة
2 دقيقة قراءة
أفغانستان.. وفاة أكثر من 160  شخصاً بسبب البرد القارس
لقي أكثر من 160 أفغانياً مصرعهم هذا الشهر بسبب البرد القارس، إذ أكد السكان عدم قدرتهم على تحمل تكلفة الوقود لتدفئة المنازل وسط انخفاض درجات الحرارة كثيراً عن درجة التجمد.
أفغانستان.. وفاة أكثر من 160  شخصاً بسبب البرد القارس
يضرب الشتاء الأكثر برودة منذ 15 عاماً أفغانستان   / صورة: AFP
26 يناير 2023

أعلنت السلطات في أفغانستان الخميس وفاة أكثر من 160 شخصاً بسبب البرد هذا الشهر في أسوأ شتاء تشهده البلاد منذ أكثر من عشر سنوات، إذ عجز السكان عن تحمل تكلفة الوقود لتدفئة المنازل وسط انخفاض درجات الحرارة كثيراً عن درجة التجمد.

وقال المتحدث باسم وزير إدارة الكوارث شفيع الله رحيمي "لقي 162 شخصاً حتفهم بسبب الطقس البارد منذ العاشر من يناير (كانون الثاني) حتى الآن". وجرى تسجيل نحو 84 من هذه الوفيات الأسبوع الماضي فقط.

ويضرب الشتاء الأكثر برودة منذ 15 عاماً أفغانستان، إذ تنخفض درجات الحرارة إلى 34 درجة مئوية تحت الصفر، في وقت تعصف بالبلاد أزمة اقتصادية حادة.

فقد علقت منظمات إغاثة كثيرة عملياتها جزئياً في الأسابيع الأخيرة بسبب قرار إدارة طالبان منع معظم العاملات في المنظمات غير الحكومية من العمل، مما جعل المنظمات غير قادرة على مواصلة العديد من البرامج في الدولة المحافظة.

وخلال زيارة إلى كابل هذا الأسبوع، قال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لوكالة رويترز، إن المنظمة تسعى إلى الحصول على استثناءات للحظر المفروض على معظم العاملات في قطاع الإغاثة الذي جاء في واحد من أكثر الأوقات صعوبة بالنسبة إلى كثير من الأفغان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us