سياسة
3 دقيقة قراءة
بعد سقوط 10 شهداء.. السلطة الفلسطينية توقف التنسيق الأمني مع إسرائيل
أوقفت السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل، احتجاجاً على مقتل 9 فلسطينيين خلال اقتحام جيشها مدينة جنين. وقال متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة "قررنا التوجه الفوري إلى مجلس الأمن لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع".
بعد سقوط 10 شهداء.. السلطة الفلسطينية توقف التنسيق الأمني مع إسرائيل
آلاف الفلسطينيين في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية يشيّعون جثامين 9 شهداء قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي / صورة: AA
26 يناير 2023

أوقفت السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل، احتجاجاً على استشهاد 10 فلسطينيين خلال اقتحام جيشها, الخميس، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

جاء ذلك في اجتماع طارئ عقدته القيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور الرئيس محمود عباس.

وأعلن متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن القيادة الفلسطينية قررت خلال اجتماعها أن "التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال لم يعد قائماً اعتباراً من الآن".

وأضاف في بيان صحفي بثه تلفزيون فلسطين الرسمي، "قررنا التوجه الفوري إلى مجلس الأمن لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع، ووقف الإجراءات أحادية الجانب".

وتابع أبو ردينة أن القيادة الفلسطينية قررت التوجّه بشكل عاجل إلى المحكمة الجنائية الدولية "لإضافة ملف المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين اليوم إلى الملفات التي سبق تقديمها إلى المحكمة".

ووجهت القيادة الفلسطينية، حسب أبو ردينة، "الدعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجزرة إلى المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن".

كما أكد أبو ردينة قرار القيادة الفلسطينية "استكمال الانضمام إلى بقية المنظمات الدولية، والتحرك على المستويات العربية والدولية من أجل دعم الموقف الفلسطيني".

ونقل عن عباس أنه "يدعو جميع القوى الفلسطينية لاجتماع طارئ للاتفاق على رؤية وطنية شاملة ووحدة الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له".

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحفي "ارتفاع حصيلة الشهداء منذ صباح الخميس إلى 10 (بينهم 9 في مخيم جنين)، ومجمل الشهداء منذ بداية العام إلى 30 شهيداً".

وذكر شهود عيان للأناضول، أن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين ما أدّى إلى اندلاع مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

وبيّن الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، استُخدم خلالها الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "قوات الأمن نفذت عملية داخل مخيم جنين للاجئين، بعد ورود معلومات استخبارية عن نية تنظيم الجهاد الإسلامي تنفيذ هجوم كبير"، دون تقديم دليل أو تفاصيل.

وهذه العملية الإسرائيلية في مخيم جنين هي الأكبر من نوعها منذ انتفاضة الأقصى عام 2000.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us