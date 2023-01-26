سياسة
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روسيا تتهم الاتحاد الأوروبي بتأجيج "المواجهة الجيوسياسية"
اتهمت روسيا الاتحاد الأوروبي بتأجيج "المواجهة الجيوسياسية" من خلال إرسال بعثة مدنية لمراقبة الحدود المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان، وهي منطقة تعتبرها روسيا ساحتها الخلفية.
روسيا تتهم الاتحاد الأوروبي بتأجيج "المواجهة الجيوسياسية"
الخارجية الروسية اعتبرت أن البعثة الأوروبية إلى أرمينيا لن تؤدّي إلّا إلى تأجيج المواجهة الجيوسياسية في المنطقة / صورة: AFP
26 يناير 2023

اتهمت روسيا، الخميس، الاتحاد الأوروبي بتأجيج "المواجهة الجيوسياسية" من خلال إرسال بعثة مدنية لمراقبة الحدود المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان، وهي منطقة تعتبرها روسيا ساحتها الخلفية.

وقالت الخارجية الروسية إن الاتحاد الأوروبي أصبح "داعماً للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ويقود سياسة المواجهة في فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي"، معتبرة أن المهمة الأوروبية في أرمينيا "لن تؤدّي إلّا إلى تأجيج المواجهة الجيوسياسية في المنطقة وتزيد من حدّة التناقضات الحالية".

وتعتبر موسكو الوسيط التقليدي في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان منذ تسعينيات القرن الماضي. وبعد أن أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لاسترداد قره باغ من أرمينيا عام 2020، نشرت بعثة لحفظ السلام في قره باغ.

لكنّ النفوذ الروسي في المنطقة شهد تراجعاً واضحاً بسبب هجومها على أوكرانيا الذي يقلق جيرانها.

ورأت موسكو أن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال إرسال مهمّته إلى "تقويض جهود الوساطة الروسية".

ويبذل الأوروبيون محاولاتهم الخاصة للتوسط بين أرمينيا وأذربيجان منذ شهور، لكنّ البعثة التي سينشرها الاتحاد الأوروبي لم تحصل على موافقة من الجانب الأذربيجاني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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