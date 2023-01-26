وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى إريتريا الخميس في زيارة غير معلنة تستمر يوماً واحداً، حسب ما أعلنت إريتريا، وذلك في إطار جولة إفريقية تهدف إلى حشد الدعم لموسكو.

وسيلتقي لافروف الذي يجري جولته الثانية في إفريقيا خلال ستة أشهر، الرئيس إيساياس أفورقي لمناقشة "تعزيز العلاقات الثنائية إضافة إلى التنمية الإقليمية ذات الاهتمام بالنسبة للبلدين"، وفق وزارة الإعلام في أسمرة.

ويتوقّع أن يعقد لافروف مع نظيره الإريتري عثمان صالح مؤتمراً صحافياً مشتركاً في وقت لاحق الخميس، حسب بيان للوزارة.

وإريتريا، إحدى أكثر الدول عزلة في العالم، كانت واحدة ضمن خمس دول صوّتت برفض قرار للأمم المتحدة في مارس/آذار 2022 يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وجولة لافروف في إفريقيا التي أصبحت ساحة جديدة للصراع الدبلوماسي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، قادته حتى اليوم إلى كل من أنغولا وإسواتيني وجنوب إفريقيا.