سياسة
2 دقيقة قراءة
شاهد | بدء إضراب عمالي في فرنسا احتجاجاً على مقترح إصلاح نظام التقاعد
بدأ إضراب عمالي في أنحاء فرنسا يستمر لمدة 48 ساعة احتجاجاً على مقترح إصلاح نظام التقاعد. وأعلنت الحكومة الفرنسية اقتراحها لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية، والذي يتضمن رفع سن التقاعد تدريجياً من 62 إلى 64.
شاهد | بدء إضراب عمالي في فرنسا احتجاجاً على مقترح إصلاح نظام التقاعد
"لمدة 48 ساعة".. عمال يضربون في فرنسا احتجاجاً على مقترح إصلاح نظام التقاعد. / صورة: AFP
26 يناير 2023

بدأ إضراب عمالي في أنحاء فرنسا، الخميس، يستمر لمدة 48 ساعة احتجاجاً على مقترح إصلاح نظام التقاعد.

وقالت صحيفة "لو فيغارو" اليومية إن "عمال مصافي النفط، ومحطات الطاقة الكهربائية، والمواني، وأرصفة السفن انضموا إلى الإضراب وسط غضب جماهيري عقب إعلان الحكومة اقتراحها لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية، والذي يتضمن رفع سن التقاعد تدريجياً من 62 إلى 64".

وبدأت الإضرابات والاحتجاجات في أنحاء البلاد بعد نشر تفاصيل الإصلاحات في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث شارك ما لا يقل عن مليوني شخص في مظاهرات حاشدة، وفقاً لأكبر نقابة عمالية في البلاد "CGT".

وتعهّدت النقابات العمالية بمواصلة نشاطها الاحتجاجي، وأعلنت مزيداً من الإضرابات، فيما تخطط للنزول إلى الشوارع في 31 يناير/كانون الثاني.

في وقت سابق، أعلنت عمدة باريس آن هيدالغو، عبر قناة "فرانس 2" المحلية، أن "البلدية ستغلق تضامناً مع المحتجين في 31 يناير".

وأضافت هيدالغو أن هذه خطوة رمزية، فيما تستمر الخدمات العامة في ذلك اليوم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us