عين رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الخميس، الناشطة أميرة الغوابي أول ممثلة للبلاد لمكافحة الإسلاموفوبيا.

والغوابي صحفية سابقة وعضو مؤسس في شبكة مناهضة الكراهية الكندية، وكان لها دور أساسي في إنشاء المجلس الوطني لمسلمي كندا "NCCM"، وهو أكبر منظمة إسلامية في البلاد.

وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان، إنها "بصفتها الممثلة الخاصة، ستقود الغوابي حرب الحكومة الفيدرالية ضد الإسلاموفوبيا، والعنصرية المنهجية، والتمييز العنصري، والتعصب الديني".

على وجه التحديد، ستنصح حكومة ترودو بشأن السياسات والتشريعات التي يجب تقديمها لمواجهة "تهديد" الإسلاموفوبيا.

بدوره، أشاد الرئيس التنفيذي للمجلس القومي للطفولة والأمومة، ستيفن براون، بتعيين الغوابي.

وقال براون: "أثناء وجودها في المجلس القومي للطفولة والأمومة، كانت أميرة مدافعة حقوقية شغوفة, وخاضت الكثير من المعارك الحاسمة لمجتمعنا في وقت كنا بحاجة فيه إلى بطل".

وأضاف: "من الناحية الواقعية، لست متأكداً مما إذا كان سيكون هناك مجلس "NCCM" دون أميرة".

واختتم براون حديثه قائلاً "نتطلع إلى مواصلة العمل مع الغوابي، ومع مكتبها، وكل من يريدون القضاء على تهديد الإسلاموفوبيا في كندا".

وتخرجت الغوابي في كلية الصحافة بجامعة كارلتون الكندية، وعملت لفترة وجيزة في شبكة CBC في أوتاوا بعد تخرجها، وتساهم حالياً بعمود مستقل في صحيفة "تورونتو ستار".