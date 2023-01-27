سياسة
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ردّاً على قذائف من غزة.. إسرائيل تقصف موقعاً للفصائل في القطاع
شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات متتالية على موقع للمقاومة الفلسطينية وسط قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.​​ وأعلنت كتائب القسام أن دفاعاتها الجوية تصدّت فجر الجمعة للطيران الإسرائيلي في سماء قطاع غزة "بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية".
ردّاً على قذائف من غزة.. إسرائيل تقصف موقعاً للفصائل في القطاع
الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات متتالية على موقع للمقاومة وسط قطاع غزة / صورة: AFP
27 يناير 2023

قصف الجيش الإسرائيلي فجر الجمعة موقعاً لفصائل المقاومة في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول في القطاع بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت غارات متتالية على موقع للمقاومة وسط قطاع غزة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن تسبب القصف في انفجارات عنيفة وأضرار بالمنازل المجاورة للموقع.

​​من جانبها أعلنت كتائب القسام في بيان، أن دفاعاتها الجوية تصدت فجر الجمعة للطيران الإسرائيلي في سماء قطاع غزة "بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق فجر الجمعة، اعتراضه صاروخين "أُطلقا من قطاع غزة" باتجاه المستوطنات المحاذية له.

وقال الجيش في بيان: "أُطلقَ من قطاع غزة قذيفتان صاروخيتان تجاه الأراضي الإسرائيلية حيث تمكنّت القبة الحديدية (منظومة اعتراض الصواريخ) من اعتراضهما".

والخميس، استُشهد 10 فلسطينيين برصاص الاحتلال، 9 منهم داخل مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، في عملية تُعد وفق مراقبين، الكبرى من نوعها منذ انتفاضة الأقصى عام 2000.

واقتحمت قوة إسرائيلية مخيم جنين مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وجيش الاحتلال.

من جانبها ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "قوات الأمن نفّذت عملية داخل مخيم جنين للاجئين، بعد ورود معلومات استخبارية عن نية تنظيم الجهاد الإسلامي تنفيذ هجوم كبير"، دون تقديم دليل أو تفاصيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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