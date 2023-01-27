سياسة
3 دقيقة قراءة
لتهدئة الأوضاع.. بلينكن يبدأ الأحد جولة شرق أوسطية تشمل مصر والضفة وإسرائيل
أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن سيبدأ الأحد جولة تشمل مصر وإسرائيل والضفة الغربية المحتلّة، سيسعى خلالها لتهدئة الأوضاع في الأراضي المحتلّة، ومناقشة قضايا إقليمية من بينها ليبيا والسودان خلال لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
لتهدئة الأوضاع.. بلينكن يبدأ الأحد جولة شرق أوسطية تشمل مصر والضفة وإسرائيل
تأتي الزيارة التي أُعدّ لها منذ مدة طويلة، في أعقاب تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة الخميس، أسفر عن استشهاد 10 فلسطينيين / صورة: AP
27 يناير 2023

يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد جولة تشمل مصر وإسرائيل والضفة الغربية المحتلّة، سيسعى خلالها خصوصاً لتهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلّة بعدما أدّت عملية عسكرية إسرائيلية إلى استشهاد عشرة فلسطينيين الخميس.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنّ بلينكن سيعقد في إسرائيل أول اجتماع ثنائي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة على رأس حكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

وفي رام الله بالضفة الغربية المحتلة سيلتقي بلينكن الرئيسَ الفلسطيني محمود عباس، خلال زيارته التي تستمر من الأحد إلى الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن بلينكن "سيشدّد على ضرورة أن يتخذ الطرفان خطوات لتهدئة التوتر من أجل وضع حد لدوامة العنف التي أودت بعديد من الأبرياء".

وتأتي الزيارة التي أُعِدّ لها منذ مدة طويلة، في أعقاب تصعيد إسرائيلي، فقد أسفرت عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة الخميس عن استشهاد عشرة فلسطينيين، 9 منهم في مخيم جنين للاجئين.

وقالت كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط باربرا ليف للصحافيين: "ندرك أنّ مدنيين سقطوا، وهذا أمر مؤسف".

وأضافت: "واضح أنّه يُحتمل أن تسوء الأمور من الناحية الأمنية".

وأسفت ليف لقرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بسبب العملية العسكرية.

وقالت: "بعيداً عن التراجع عن التنسيق الأمني، نعتقد أنّ من المهمّ أن يحافظ الطرفان على التنسيق الأمني، إن لم يكن تعزيزه".

ويبدأ بلينكن جولته الأحد في مصر، التي تلعب دور الوسيط بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وسيناقش بلينكن قضايا إقليمية من بينها ليبيا والسودان، وسيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب وزارة الخارجية.

وعلاقة نتنياهو بالحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن متوترة، إذ حشد علناً ضدّ سياسات الرئيس السابق باراك أوباما بشأن إيران، فيما يسعى بايدن لإقامة علاقة جيدة مع حكومة نتنياهو الجديدة.

تأتي زيارة بلينكن في أعقاب زيارة لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، ركزت في معظمها على إيران، التي لا تزال مصدر أكبر قلق لنتنياهو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us