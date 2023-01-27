أعلن مسؤولان في البيت الأبيض الخميس، مقتل القيادي في تنظيم داعش الإرهابي بلال السوداني و10 عناصر في عملية عسكرية بالصومال.

وأوضح المسؤولان اللذان فضّلا عدم الكشف عن هويتهما، أن السوداني كان يوفّر الدعم المادي واللوجستي لتنظيم داعش.

وأضافا في اجتماع مع صحفيين عبر اتصال مرئي، أن مقتل السوداني جرى خلال اشتباكات شمالي الصومال بين العناصر الإرهابية وأفراد الجيش الأمريكي.

وذكر المسؤولان أن العملية العسكرية التي انتهت بمقتل السوداني، خُطّط لها منذ أشهر.

ولفتا إلى أن الرئيس جو بايدن أمر بتنفيذ العملية العسكرية مطلع الأسبوع الجاري.

وبدوره قال وزير الدفاع لويد أوستن في بيان: "السوداني كان مسؤولاً عن تشجيع الوجود المتنامي لتنظيم داعش في إفريقيا وتمويل عملياته في كل أنحاء العالم بما في ذلك أفغانستان".

ويشنّ الجيش الأمريكي الذي يمتلك قاعدة في جيبوتي، منذ عدة سنوات عمليات في الصومال بالتعاون مع الجيش الصومالي.

وتأتي العملية الأمريكية في وقت يعيش فيه الصومال على وقع هجمات انتحارية شهدتها مقديشو الأسبوع الماضي، إلى جانب هجمات بقذائف الهاون استهدفت أحياءً مجاورة للقصر الرئاسي في العاصمة.