قُتل 11 شخصاً على الأقلّ وأصيب 11 آخرون في الضربات التي استهدفت أوكرانيا، حسبما أفاد المتحدّث باسم أجهزة الإسعاف أولكسندر خورونيجي الذي أشار إلى أنّ الضرر الأكبر وقع في منطقة كييف.

من جهته أعلن القائد العامّ للقوات الأوكرانية المسلّحة فاليري زالوجني أنّ الدفاعات الجوية "دمّرت 47 صاروخاً عابراً، 20 منها قرب العاصمة" كييف، مشيراً إلى أنّ الروس أطلقوا إجمالي 55 صاروخاً من الجوّ والبحر الخميس.

كذلك أعلنت أوكرانيا إسقاط 24 طائرة مُسيّرة إيرانية الصنع من طراز شاهد خلال الليل.

وقال وزير الطاقة هيرمان غالوشينكو إنّ كييف ومناطق أخرى شهدت انقطاعاً طارئاً في التيار الكهربائي بعد ضرب مواقع الطاقة، فيما تحاول روسيا إحداث "فشل منهجي" في الشبكة الوطنية.

وفي أوديسا (جنوب غرب) أُعيدَ التيار الكهربائي عند الساعة 13:00ت.غ في "المستشفيات" و"البنى التحتية الأساسية الأخرى في المدينة" رغم الصعوبات، حسبما أعلنت شركة الكهرباء الخاصة "دتيك".

ووقعت الضربات قرب هذه المدينة الساحلية الرئيسية، قُبيل وصول وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى تلك المنطقة في الصباح، لإجراء محادثات مع نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا.

"ليوبارد 2" من كندا لأوكرانيا

أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند الخميس، أن 4 دبابات قتال من طراز "ليوبارد 2" ألمانية الصنع، ستصل قريباً إلى أوكرانيا.

وقالت أناند إن "دبابات ليوبارد 2 المأخوذة من مخزون كندا البالغ نحو 80 وحدة قتالية، جاهزة للاستخدام في ساحة المعركة حيث تدافع أوكرانيا عن نفسها في مواجهة القوات الروسية".

ولفتت الوزيرة الكندية إلى أن بلادها ستقدم إلى جانب الدبابات الأربع، التدريب للأفراد، وقطع الغيار، والذخيرة".

وحُسمت مسألة تسليم دبابات "ليوبارد 2" للجيش الأوكراني بعدما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء، موافقة بلاده على إرسال 14 دبابة قتالية من طراز "ليوبارد 2" إلى كييف.

اتفاق فرنسي-إيطالي

قال مصدران دبلوماسيان الخميس، إن فرنسا وإيطاليا تقتربان من وضع اللمسات النهائية على التفاصيل الفنية لإمداد أوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي سامب/تي، إلا أن موعد صدور القرار النهائي ليس معروفاً بعد.

وتطلب كييف من حلفائها الغربيين مزيداً من نظم الدفاع الجوي وطلبت نظام سامب/تي على وجه الخصوص في نوفمبر/تشرين الثاني.

وسيلتقي وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو مع نظيره الإيطالي جويدو كروزيتو، حيث يرغب الجانبان في المُضيّ قُدماً في المحادثات المتعلقة بمنظومة سامب/تي.

عقوبات أمريكية على فاغنر

شدّدَت الولايات المتحدة الخميس، العقوبات على مجموعة فاغنر الروسية، ووصفت شركة المرتزقة الروسية التي تقاتل في أوكرانيا بأنها منظمة إجرامية عابرة للحدود مسؤولة عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

ويخوض مقاتلو فاغنر معركة للسيطرة على بلدتَي باخموت وسوليدار في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، حيث قال مسؤولون غربيون وأوكرانيون إنها تستخدم مُدانين للتضحية بهم في المعارك.

وفي إطار عقوبات تستهدف عشرات الأفراد والكيانات بهدف تقويض قدرة روسيا على شن الحرب، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها صنفت مجموعة فاغنر "تنظيماً إجرامياً كبيراً عابراً للحدود".

وفرضت واشنطن أيضاً عقوبات على كيانات أخرى اتهمتها بدعم العمليات العسكرية لمجموعة فاغنر، من بينها شركة تيرا تك للتكنولوجيا التي تتخذ من روسيا مقراً، واستهدفت مجمع صناعة الدفاع الروسي.