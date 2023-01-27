سياسة
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بعد هجوم مسلح على سفارتها.. أذربيجان تطالب بتحقيق عاجل وأنقرة تؤكّد دعمها
دعا الرئيس الأذربيجاني إيران إلى فتح تحقيق عاجل حول الهجوم المسلح على سفارة بلاده لدى طهران ومحاسبة الإرهابيين، مشدداً على أن الهجمات الإرهابية على الممثليات الدبلوماسية "غير مقبولة".
بعد هجوم مسلح على سفارتها.. أذربيجان تطالب بتحقيق عاجل وأنقرة تؤكّد دعمها
أذربيجان تطالب إيران بتحقيق عاجل حول الهجوم على سفارتها / صورة: AP
27 يناير 2023

طالب الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إيران بفتح تحقيق عاجل حول الهجوم المسلح على سفارة بلاده لدى طهران الجمعة، ومعاقبة الإرهابيين المتورطين.

وأعرب رئيس أذربيجان في تغريدة على تويتر عن إدانته الشديدة للهجوم، وقدّم التعازي لعائلة مسؤول الأمن الذي قُتل عند دفاعه عن السفارة وموظفيها.

ودعا علييف إيران إلى التحقيق العاجل في الهجوم، ومحاسبة الإرهابيين، مشدداً على أن الهجمات الإرهابية ضدّ الممثليات الدبلوماسية "غير مقبولة".

من جهتها قالت وزارة الخارجية في باكو إن "الحملة المعادية لأذربيجان" في إيران ساهمت في الهجوم على سفارتها.

وفي بيان شديد اللهجة، اتهمت الوزارة إيران بتجاهلٍ استمرّ طويلاً لدعوات باكو إلى تعزيز الأمن عند سفارتها في طهران.

وأضافت: "للأسف، يُظهِر العمل الإرهابي الدامي العواقب الوخيمة لعدم إيلاء نداءاتنا المستمرة في هذا الصدد الاهتمام اللازم".

وفي وقت سابق الجمعة، تعرضت السفارة الأذربيجانية في طهران لهجوم مسلح أدى إلى مقتل مسؤول أمن السفارة وإصابة اثنين من الموظفين.

وقالت الخارجية الأذربيجانية في بيان إن "المهاجم دمّر نقطة الحراسة بسلاح آلي من طراز كلاشنيكوف مما تسبب في مقتل رئيس جهاز الأمن وإصابة اثنين من حراس الأمن خلال محاولتهم التصدي له".

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إن كل بلد مُلزَمٌ ضمانَ أمن السفارات على أراضيه، لافتةً إلى أن حكومة بلادها تخطّط لإجلاء موظفي سفارتها بطهران خلال وقت قصير.

وأفاد متحدث الوزارة أيهان حاجي زاده في تصريح للصحفيين، بأن التحقيقات في الهجوم مستمرة.

وأعرب حاجي زاده عن إدانته الشديدة لـ"الهجوم الخائن"، داعياً الحكومة الإيرانية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لتحديد منفّذ الهجوم والمحرض عليه.

إدانة ودعم تركيان

من جهته، أدان وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الهجوم، وقال عبر حسابه في تويتر: "نُدين الهجوم الغادر على سفارة أذربيجان في طهران".

وأضاف: "أدعو الله بالرحمة لشقيقنا الشهيد، ونعزّي أقرباءه والشعب الأذربيجاني، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، كما أكّد تضامن تركيا مع أذربيجان.

في الإطار ذاته قالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن جاوش أوغلو أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيرموف.

وأكّدَت الوزارة أهمية القبض على المسؤولين عن الهجوم المسلح على السفارة الأذربيجانية وتسليمهم للعدالة واتخاذ التدابير اللازمة لعدم تكرار الحادثة.

كما أدان الأمين العامّ لمنظمة الدول التركية كوبانيتشباك أومورالييف الهجوم، ودعا السلطات الإيرانية إلى "إجراء تحقيق شامل في الهجوم العنيف" وتقديم الجناة للعدالة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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