أعلنت مجموعة الدفاع والطيران السويدية "ساب" الخميس أنّها تلقّت طلباً من الجيش الفرنسي لتزويده بأسلحة مضادّة للدبّابات من نوع "AT4"، في صفقة تبلغ قيمتها 24 مليون يورو.

وقالت ساب في بيان إنّ "المديرية العامة الفرنسية للتسليح" قدّمت هذه الطلبية في منتصف ديسمبر/كانون الأول، على أن تتسلّم باريس هذه الأسلحة خلال العام الجاري.

و"AT4" سلاح خفيف يُحمَل على الكتف وغير مكلّف، وهو أحد أكثر الأسلحة التي تبيعها المجموعة السويدية لعديد من الجيوش الغربية، وأحد أكثر الأسلحة المضادّة للدبابات انتشاراً.

وحسب ساب، يمكن استخدام هذا السلاح "ضدّ دبّابات ومركبات قتالية ثقيلة"، وكذلك ضدّ "مبانٍ وتحصينات أو لحماية منشآت".

واستُخدمت الأسلحة المضادّة للدبّابات على نطاق واسع منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وفي مقدّمة هذه الأسلحة صواريخ "إن لاو" المحمولة التي تصنّعها "ساب" أيضاً، وصواريخ جافلين الأمريكية الصنع.

وأسلحة "AT4" التي كانت في عداد الهبات السويدية لأوكرانيا، يستخدمها الجيش الفرنسي تحت اسم "صواريخ إن جي".

وتنتج فرنسا من ناحيتها صواريخ محمولة مضادّة للدبّابات من نوع "أكيرون"، لكنّها مكلّفة للغاية ويبلغ مدى صواريخها أربعة آلاف متر.

وردّاً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت المديرية العامة الفرنسية للتسليح، إنّ الصفقة التي أبرمتها مع ساب تتعلّق بشراء 4226 قطعة سلاح "AT4".