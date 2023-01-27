سياسة
2 دقيقة قراءة
بـ24 مليون يورو... فرنسا تشتري أسلحة مضادّة للدبابات من شركة سويدية
تَقدَّم الجيش الفرنسي بطلب إلى مجموعة الدفاع والطيران السويدية "ساب" لتزويده بأسلحة مضادّة للدبّابات من نوع "AT4"، في صفقة قيمتها 24 مليون يورو. وأسلحة "AT4" التي كانت في عداد الهبات السويدية لأوكرانيا، يستخدمها الجيش الفرنسي تحت اسم "صواريخ إن جي".
بـ24 مليون يورو... فرنسا تشتري أسلحة مضادّة للدبابات من شركة سويدية
"AT4" سلاح خفيف يُحمَل على الكتف وغير مكلّف وأحد أكثر الأسلحة المضادّة للدبابات انتشاراً / صورة: SAAB
27 يناير 2023

أعلنت مجموعة الدفاع والطيران السويدية "ساب" الخميس أنّها تلقّت طلباً من الجيش الفرنسي لتزويده بأسلحة مضادّة للدبّابات من نوع "AT4"، في صفقة تبلغ قيمتها 24 مليون يورو.

وقالت ساب في بيان إنّ "المديرية العامة الفرنسية للتسليح" قدّمت هذه الطلبية في منتصف ديسمبر/كانون الأول، على أن تتسلّم باريس هذه الأسلحة خلال العام الجاري.

و"AT4" سلاح خفيف يُحمَل على الكتف وغير مكلّف، وهو أحد أكثر الأسلحة التي تبيعها المجموعة السويدية لعديد من الجيوش الغربية، وأحد أكثر الأسلحة المضادّة للدبابات انتشاراً.

وحسب ساب، يمكن استخدام هذا السلاح "ضدّ دبّابات ومركبات قتالية ثقيلة"، وكذلك ضدّ "مبانٍ وتحصينات أو لحماية منشآت".

واستُخدمت الأسلحة المضادّة للدبّابات على نطاق واسع منذ بداية الحرب في أوكرانيا، وفي مقدّمة هذه الأسلحة صواريخ "إن لاو" المحمولة التي تصنّعها "ساب" أيضاً، وصواريخ جافلين الأمريكية الصنع.

وأسلحة "AT4" التي كانت في عداد الهبات السويدية لأوكرانيا، يستخدمها الجيش الفرنسي تحت اسم "صواريخ إن جي".

وتنتج فرنسا من ناحيتها صواريخ محمولة مضادّة للدبّابات من نوع "أكيرون"، لكنّها مكلّفة للغاية ويبلغ مدى صواريخها أربعة آلاف متر.

وردّاً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت المديرية العامة الفرنسية للتسليح، إنّ الصفقة التي أبرمتها مع ساب تتعلّق بشراء 4226 قطعة سلاح "AT4".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us