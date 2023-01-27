سياسة
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ما تفاصيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين فرنسا والعراق؟
أبرم الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء العراقي اتفاقية شراكة استراتيجة شاملة، خلال لقاء جمع بينهما أمس الخميس في قصر الإليزيه. واتفق الطرفان على تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في مجال الطاقة.
ما تفاصيل اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين فرنسا والعراق؟
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوقّعان اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة / صورة: AFP
27 يناير 2023

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تعزيز تعاون بلديهما، بخاصة في قطاع الطاقة، إثر لقاء مساء الخميس في باريس وُقّعَت خلاله "اتفاقية الشراكة الاستراتيجية".

وجاء في إعلان مشترك نُشر ليل الخميس-الجمعة، أنه خلال مأدبة عشاء في قصر الإليزيه استنكر الرجلان في البدء "الاعتداءات التي تنتهك سيادة العراق ووحدة أراضيه، أيّاً كان مصدرها".

حسب الإعلان، تمنى السوداني "تعزيز التعاون الثنائي في مجال الدفاع"، علماً أنه لم يُعلَن عن أي تعهّد في هذا الصدد.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي مساء الخميس، أنه جرت خلال اللقاء "مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا، التي انطوت على محاور متعددة في المجالات الاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرّف، والتبادل الثقافي، فضلاً عن محاور أخرى تتعلق بإدارة الأزمات ومكافحة الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة، وفي حماية البيئة وتعزيز حقوق الإنسان والتعليم".

عشية الزيارة أعرب السوداني في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، عن أمله في "أن يكون بين البلدين تعاون أمني (...) ولا سيما في مجال التدريب وتطوير القدرات الأمنية العراقية وكذلك في مجال شراء السلاح".

وعبّر ماكرون والسوداني عن رغبتهما المشتركة في "رفع مستوى التعاون الفرنسي العراقي في مجال الطاقة والنقل".

ويسعى السوداني الذي وصل إلى الحكم منذ ثلاثة أشهر، في جميع الاتجاهات للبحث عن شركاء للمساهمة في إعادة بناء قطاع الطاقة العراقي خصوصاً شبكة الكهرباء "المتهالكة وضحية الفساد المستشري" في البلاد.

وجدّدَت باريس وبغداد وفق نصّ الإعلان "التزامهما استكمال المشاريع الكبرى" خصوصاً "تجديد الشبكة الكهربائية العراقية والربط الكهربائي بالأردن"، و"كذلك مشروع بناء مترو مرتفع في بغداد"، بفضل "خبرة" شركات فرنسية مثل "جي إي غريد فرانس" (GE Grid France) و"شنايدر إلكتريك" (Schneider Electric) و"ألستوم" (Alstom).

وكانت شركات مثل "إكسون موبيل" و"شل" و"بي بي" سعت لتقليص عملياتها في العراق على مدار السنوات القليلة الماضية.

وأضاف نصّ الإعلان: "في ما يخصّ الطاقات البديلة، فقد أبديا (ماكرون والسوداني) التزامهما تنفيذ مشروع يشمل طاقات عديدة لـ(توتال إنرجي)".

وعام 2021 وقّعت شركة "توتال إنرجي" عقداً مع العراق بقيمة عشرة مليارات دولار لبناء أربعة مشروعات عملاقة للطاقة الشمسية والغاز والكهرباء والمياه في جنوب العراق على مدى 25 عاماً، لكن صعوبات تعترض تنفيذه رغم مساعي بغداد لتجديد شبكاتها الكهربائية.

ولتُنفَّذ هذه المشاريع، تعهّدت فرنسا بـ"تمديد تسهيلات ائتمان الصادرات القابلة للاسترداد بقيمة مليار يورو، لدعم الشركات الفرنسية العاملة في العراق"، وفق ما أعلنه البلدان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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