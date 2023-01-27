سياسة
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قالن يدعو أوروبا إلى اتخاذ تدابير ضدّ الاعتداءات على الإسلام
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إنه لا يمكن الاستخفاف بالاعتداءات الممنهجة على رموز المعتقدات الأخرى، ودعا البلدان الأوروبية إلى اتخاذ التدابير اللازمة ضدّ الاعتداءات على الإسلام.
قالن يدعو أوروبا إلى اتخاذ تدابير ضدّ الاعتداءات على الإسلام
قالن يدعو أوروبا إلى اتخاذ تدابير ضدّ الاعتداءات على الإسلام / صورة: AA
27 يناير 2023

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن إحراق نسخة من القرآن "استفزاز ويجب عدم تضخيمه وترويجه"، و"على أوروبا اتخاذ التدابير ضد الاعتداءات على الإسلام" .

وأضاف عبر حسابه في تويتر الجمعة: "السماح بذلك هو تبسيط لعمل سيئ، وتخفيف لجرائم الكراهية وحماية للتعصب ومكافأة له".

وأكد أن حرية التعبير لا يجوز استخدامها في التحريض والشتم والإهانة والسب والاعتداء على القيم المقدسة.

وأردف:" كما لا يمكن الاستخفاف بالاعتداءات الممنهجة على رموز المعتقدات الأخرى وأعلام الدول والحقوق الشخصية، على أوروبا اتخاذ التدابير ضدّ الاعتداءات على الإسلام".

والأسبوع الماضي أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن قرب سفارة أنقرة لدى ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة السويدية التي منعت اقتراب أي شخص منه في أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي.

وبعدها بأيام مزّق زعيم جماعة بيجيدا المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا إدوين واجنسفيلد نسخة من القرآن الكريم في مدينة لاهاي العاصمة الإدارية للبلاد. وحسب ما تداولته وسائل إعلام فإن الشرطة المحلية منحته الإذن بهذا الفعل بشرط أن لا يحرق الكتاب المقدَّس للمسلمين، إلا أنه كما ظهر في المقطع المصور المتداوَل، يحرق صفحات القرآن الممزقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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