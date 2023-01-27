أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية مساء الخميس أن "وكالة المعدات العسكرية الدنماركية بدأت مفاوضات مع شركة elbit systems لشراء قطع مدفعية محمولة من طراز ATMOS وقاذفات صواريخ PULS في أقرب وقت ممكن".

وقالت الحكومة إنها قد تتسلم المعدات خلال عام 2023.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "قاذفات الصواريخ تكمل أنظمة المدفعية الجديدة لأنه من غير الممكن في البداية تسليم ما يكفي من قطع المدفعية بالسرعة الكافية لتلبية الاحتياجات التشغيلية الدفاعية".

وطلبت الدنمارك 15 مدفعاً بعيدة المدى من مجموعة نكستر الفرنسية Nexter في عام 2017، ثم أربعة أخرى في عام 2019. لكن عمليات التسليم تأخرت ولم يُسلَّم سوى عدد قليل منها. وهي تحتاج إلى التعويض عن هذه المدافع بسرعة لضمان مساهمتها في الناتو.

وقال وزير الدفاع جاكوب إليمانينسن في البيان إن عمليات الاستحواذ هذه "مهمة للدفاع الدنماركي وللدنمارك لتكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الناتو".

وأضاف أن التبرع بقطع مدفعية لأوكرانيا "يترك فراغاً كبيراً في القدرات الدفاعية".

وذكرت وسائل الإعلام الدنماركية أن مجموعة نكستر الفرنسية نصحت الدنمارك بعدم تغيير المورد، مؤكدة أنها قادرة على توفير قطع جديدة.

وقال متحدث باسم المجموعة الفرنسية للتليفزيون العامّ: "أثبتت مدافع قيصر جدارتها في ساحة المعركة في أوكرانيا، والجنود الدنماركيون قادرون على استخدامها، كما أنها متوافقة مع أنظمة الكمبيوتر الدفاعية الدنماركية. لهذه الأسباب الثلاثة سيكون من غير المناسب للوزارة أن تشتري بدلاً منها أنظمة إسرائيلية لا تلبي أيّاً من هذه المعايير".