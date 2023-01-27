شارك مئات الأردنيين الجمعة في مسيرة شعبية بالعاصمة عمان، نصرةً لفلسطين ورفضاً للتطبيع مع إسرائيل.

ووفق مراسل وكالة الأناضول انطلقت المسيرة من أمام المسجد الحسيني وصولاً إلى ساحة النخيل (مسافة كيلومتر)، بدعوة من الملتقى الوطني لدعم المقاومة (حزبي نقابي) والحركة الإسلامية.

وردد المشاركون بالمسيرة هتافات من قبيل: "يا أقصانا إحنا جنودك.. إحنا نارك إحنا بارودك" و"بالروح بالدم نفديك يا فلسطين" وغيرها.

كما رفع المتظاهرون لافتات عليها: "لا علم إلا علم المقاومة" و"لفوا الشهداء بالأعلام جاي يوم الانتقام" و"قدس الأقداس بتنادي انتوا حراس يا ولادي".

وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين بالأردن، معاذ الخوالدة، في كلمة خلال المسيرة: "هذا الشعب الأردني في خندق الدفاع عن فلسطين (...) حيّوا شهداء جنين، شهداء ينيرون الطريق نحو التحرير، واليوم نحتشد لنقول إننا نرابط على أرض عمان وغداً نكون من جحافل الشهداء".

فيما قال القيادي الإسلامي حمزة منصور في كلمته: " أنتم تلبون نداء الواجب، حماية الوطن ونصرة للقدس وفلسطين".

وتابع: "فُجع العرب والمسلمون بجريمة نكراء، اقتحم جيش العدو مخيم جنين (...) فكانت الحصيلة 10 شهداء يشكون لله العدو وخذلان النظام الرسمي العربي". ​​​​​​​

والخميس، قتل الجيش الإسرائيلي 10 فلسطينيين، 9 منهم داخل مخيم جنين، في عملية تعد وفق مراقبين، الأكبر من نوعها منذ انتفاضة الأقصى عام 2000.

وذكر شهود عيان لوكالة الأناضول، أن قوة إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

من جانبها، زعمت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش نفذ العملية داخل المخيم "بعد ورود معلومات استخبارية عن نية تنظيم الجهاد الإسلامي تنفيذ هجوم كبير"، دون تقديم دليل أو تفاصيل.