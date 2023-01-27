سياسة
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الخارجية التركية تستدعي سفير الدنمارك إثر السماح بالاعتداء على القرآن
استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الدنماركي في أنقرة داني أنان، بسبب السماح بالاعتداء على القرآن الكريم أمام سفارة تركيا في كوبنهاغن، وأبلغته أن موقف الدنمارك غير مقبول، مشددة على أنها تتوقع عدم السماح بتنفيذ ذلك.
الخارجية التركية تستدعي سفير الدنمارك إثر السماح بالاعتداء على القرآن
الخارجية التركية تستدعي سفير الدنمارك إثر السماح بالاعتداء على القرآن   / صورة: AA
27 يناير 2023

استدعت وزارة الخارجية التركية الجمعة السفير الدنماركي في أنقرة داني أنان، بسبب السماح بالاعتداء على القرآن الكريم أمام سفارة تركيا في كوبنهاغن.

وأفادت مصادر دبلوماسية للأناضول بأن الخارجية أكدت للسفير إدانة تركيا بأشد العبارات السماح بالعمل الاستفزازي الذي ينطوي على اعتداء ضد القرآن الكريم ويعتبر جريمة كراهية.

وأبلغت الخارجية، السفير أن موقف الدنمارك هذا غير مقبول وشددت على أنها تتوقع عدم السماح بتنفيذ الفعل (الاعتداء على القرآن).

وفي وقت سابق اليوم قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن إحراق نسخة من القرآن "استفزاز ويجب عدم تضخيمه وترويجه، وعلى أوروبا اتخاذ التدابير ضد الاعتداءات على الإسلام" .

وأضاف عبر حسابه في تويتر: "السماح بذلك هو تبسيط لعمل سيئ، وتخفيف لجرائم الكراهية وحماية للتعصب ومكافأة له".

والأسبوع الماضي أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي المتطرف راسموس بالودان، نسخة من القرآن قرب سفارة أنقرة لدى ستوكهولم، وسط حماية مشددة من الشرطة السويدية التي منعت اقتراب أي شخص منه في أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي.

وبعدها بأيام مزّق زعيم جماعة بيغيدا المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا إدوين واجنسفيلد نسخة من القرآن الكريم في مدينة لاهاي العاصمة الإدارية للبلاد. وحسبما تداولته وسائل إعلام فإن الشرطة المحلية منحته الإذن بهذا الفعل بشرط ألا يحرق الكتاب المقدَّس للمسلمين، إلا أنه كما ظهر في المقطع المصور المتداوَل، يحرق صفحات القرآن الممزقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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