أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجوم المسلح الذي استهدف سفارة أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران صباح الجمعة.

وقال أردوغان عبر حسابه على تويتر: "أدين بشدة الهجوم الشنيع على السفارة الأذربيجانية في طهران والذي أدى إلى استشهاد مسؤول أمن".

وأعرب عن تعازيه "للأشقاء الأذربيجانيين"، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، مؤكداً تضامن تركيا مع أذربيجان الشقيقة والصديقة.

بدوره، أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، بشدة الهجوم المسلح وقال في تغريدة على تويتر: "أدين بشدة" الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران.

وقدم التعازي لأذربيجان شعباً وحكومة في مقتل مسؤول الأمن في السفارة، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وفي وقت سابق الجمعة، تعرضت السفارة الأذربيجانية في طهران لهجوم مسلح، ما أدى إلى مقتل مسؤول أمن السفارة وإصابة اثنين من الحراس.