سياسة
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تركيا تدين الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران
أدانت تركيا الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران صباح اليوم الجمعة والذي أدى إلى مقتل مسؤول أمن السفارة وإصابة اثنين من الحراس. وأعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن تعازيه "للأشقاء الأذربيجانيين"، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.
تركيا تدين الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران
سفارة أذربيجان في طهران عقب تعرضها لهجوم مسلح / صورة: AA
27 يناير 2023

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجوم المسلح الذي استهدف سفارة أذربيجان في العاصمة الإيرانية طهران صباح الجمعة.

وقال أردوغان عبر حسابه على تويتر: "أدين بشدة الهجوم الشنيع على السفارة الأذربيجانية في طهران والذي أدى إلى استشهاد مسؤول أمن".

وأعرب عن تعازيه "للأشقاء الأذربيجانيين"، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، مؤكداً تضامن تركيا مع أذربيجان الشقيقة والصديقة.

بدوره، أدان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، بشدة الهجوم المسلح وقال في تغريدة على تويتر: "أدين بشدة" الهجوم على سفارة أذربيجان في طهران.

وقدم التعازي لأذربيجان شعباً وحكومة في مقتل مسؤول الأمن في السفارة، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وفي وقت سابق الجمعة، تعرضت السفارة الأذربيجانية في طهران لهجوم مسلح، ما أدى إلى مقتل مسؤول أمن السفارة وإصابة اثنين من الحراس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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