أرسلت الشرطة الفرنسية مؤخراً استدعاءً لسيدتَين محجبتَين للتحقيق معهما بتهمة "العنف"، وذلك بعد شهور من اعتداء رجال الشرطة على السيدتَين.

وكانت الشرطة اعتدت بالضرب على السيدتَين في 14 أبريل/نيسان 2022 بمدينة أسنيير، واتهمتهما لاحقاً بـ"مقاومة رجال الشرطة وشتمهم وضربهم".

وفي حديث إلى وكالة الأناضول، قالت السيدتان إن الشرطة استدعتهما لتقديم الإفادة في مديرية الأمن في فبراير/شباط المقبل، بتهمة العنف ضد منسوبي الشرطة وشتمهم.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 14 أبريل، صورته سيدة من سيارتها، يظهر عناصر من الشرطة وهم يضربون السيدتَين وتلقت إحداهن لكمة فيما أطيح بالثانية أرضاً.

ويظهر في الفيديو أيضاً استمرار الشرطة بضرب السيدتَين رغم تدخل كثير من المارة، ما أدى حينها إلى جدل واسع في البلاد ومواقع التواصل الاجتماعي.