سياسة
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شاهد| كشف هوية سفينة  هولندية غرقت قبل قرون قبالة سواحل إنجلترا
أعلنت الوكالة الحكومية لحماية التراث في إنجلترا "هيستوريك إنغلاند" أن مجموعة من العلماء تمكنوا أخيراً من كشف هوية سفينة جنحت قبالة سواحل إنجلترا قبل 350 عاماً.
شاهد| كشف هوية سفينة  هولندية غرقت قبل قرون قبالة سواحل إنجلترا
جنحت سفينة كلاين هولانديا قبالة سواحل إنجلترا قبل 350 عاماً / Others
27 يناير 2023

أعلنت الوكالة الحكومية لحماية التراث في إنجلترا "هيستوريك إنغلاند" Historic England الجمعة، أن مجموعة من العلماء تمكنوا أخيراً من كشف هوية سفينة جنحت قبالة سواحل إنجلترا قبل 350 عاماً، وهو لغز كبير بقي بلا حل منذ اكتشافها.

وهذه السفينة التي اصطُلح منذ اكتشافها عام 2019 على تسميتها بـ،"حطام إيستبورن المجهول"، نسبة إلى مدينة في جنوب شرق إنجلترا شهدت غرقها، حُددت هويتها على أنها سفينة "كلاين هولانديا" الحربية الهولندية التي أغرقها الإنجليز عام 1672.

وجرى تعرف حطام السفينة التي غرقت على عمق 32 متراً تحت سطح البحر، من فريق بحث من "هيستوريك إنغلاند" وزملاء هولنديين لهم، بالتعاون مع متخصصين في علم الآثار تحت الماء.

وقالت "هيستوريك إنغلاند" في بيان: "حالة الحطام لافتة ويمكن أن تعطينا معلومات غنية عن كيفية بناء السفن الهولندية في القرن السابع عشر والأنشطة على متنها".

وحسب الوكالة "وجد العلماء جزءاً كبيراً من الهيكل الخشبي إضافة إلى مدافع وبلاط رخامي إيطالي وقطع فخار إيطالي" تحت الماء. وحللها العلماء لتحديد هوية السفينة.

وغرقت سفينة كلاين هولانديا، التي شاركت في جميع المعارك الكبرى في الحرب الإنجليزية الهولندية الثانية بين 1665 و1677، وعلى متنها شحنة من البلاط الرخامي المخصصة لبناء المنازل.

وكانت في طريقها من البحر المتوسط إلى هولندا عندما تعرضت لهجوم ألحق بها أضراراً شديدة من سفن إنجليزية.

وبعد مقتل قائدها، صعد الإنجليز على متن السفينة كلاين هولانديا، لكنها غرقت مع بحارة إنجليز وهولنديين على متنها، حسب "هيستوريك إنغلاند".

ويُعتقد أن الهجوم المباغت ساهم في اندلاع الحرب الإنجليزية الهولندية الثالثة، وهي جزء من سلسلة نزاعات بحرية بشكل رئيسي بين عامي 1652 و1784 حول المصالح التجارية والمستوطنات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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