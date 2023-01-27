سياسة
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تنظيم YPG/PKK الإرهابي يواصل التجنيد الإجباري للقاصرين في شمالي وشرقي سوريا
اقتاد تنظيم "YPG/PKK" الإرهابي 108شبان للتجنيد الإجباري بعد اعتقالهم في محافظة الحسكة ومدينة منبج شرقي وشمالي سوريا. وكانت مدينة منبج شهدت إضراباً للأسواق والمحالّ التجارية احتجاجاً على التجنيد الإجباري الذي يفرضه التنظيم على القاصرين.
تنظيم YPG/PKK الإرهابي يواصل التجنيد الإجباري للقاصرين في شمالي وشرقي سوريا
اعتقل التنظيم الإرهابي خلال الأسبوع الماضي، 58 شاباً من مدينتي المالكية ورميلان وقرى غول آغا والقلعة في ريف الحسكة / صورة: AA
27 يناير 2023

يواصل تنظيم "YPG/PKK" الإرهابي تجنيد مزيد من الشبان السوريين إجبارياً بعد اعتقالهم شمالي وشرقي سوريا.

واقتاد التنظيم الإرهابي 108 شبان للتجنيد الإجباري خلال أسبوع، بعد اعتقالهم في محافظة الحسكة ومدينة منبج شرقي وشمالي سوريا.

وأضافت المصادر، أن التنظيم أقام حواجز على مداخل المدن والقرى والبلدات، واعتقل في اليومين الماضيين 21 شاباً من مدينة القامشلي، و4 من بلدة اليعربية، و8 من بلدة تل حميس، و4 من بلدة القحطانية، و4 من قرية تل براك، و2 من قرية عطشانة، إضافة إلى 7 شبان من مدينة منبج.

واعتقل التنظيم، وفق المصادر ذاتها خلال الأسبوع الماضي، 58 شاباً من مدينتي المالكية ورميلان وقرى غول آغا والقلعة في ريف الحسكة، ليبلغ مجموع من اقتادهم للتجنيد الإجباري خلال أسبوع 108 شبان.

وشهدت مدينة منبج الخميس إضراباً للأسواق والمحالّ التجارية احتجاجاً على التجنيد الإجباري الذي يفرضه التنظيم الإرهابي على القاصرين.

ويزجّ التنظيم الإرهابي بالأطفال والشبان الذين يختطفهم في معسكرات للتدريب على السلاح، ويجنّدهم قسراً للمشاركة في المعارك التي يخوضها رغم اعتراض أهالي المختطَفين ومطالباتهم بإعادة أبنائهم إليهم.

وفي يونيو/حزيران 2020، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير عن الإتجار بالبشر، إن تنظيم YPG يواصل التجنيد الإجباري للأطفال من مخيمات النزوح شمال شرقي سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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