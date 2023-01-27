سياسة
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السجن لمراهق بريطاني نشر أشرطة شجعت على عمليتَي قتل جماعي بالولايات المتحدة
حكم القضاء البريطاني على مراهق بالسجن لأكثر من 11 عاماً بسبب نشره أشرطة فيديو تشجع على أعمال عنف عنصرية نُسبت إلى عمليتَي قتل جماعيتَين في الولايات المتحدة.
السجن لمراهق بريطاني نشر أشرطة شجعت على عمليتَي قتل جماعي بالولايات المتحدة
القاضي وصف دانيال هاريس لدى تلاوة الحكم بأنه خطير جداً ومروج لعقيدة يمينية متطرفة  / صورة: AFP
27 يناير 2023

حكم القضاء البريطاني الجمعة على مراهق بالسجن لأكثر من 11 عاماً على خلفية أشرطة فيديو تشجع على أعمال عنف عنصرية نُسبت إلى عمليتًي قتل جماعيتَين في الولايات المتحدة.

ووصف القاضي باتريك فيلد لدى تلاوة الحكم دانيال هاريس (19 عاماً) بأنه "خطير جداً" ومروج "دعاية لعقيدة يمينية متطرفة".

وخاطب فيلد، هاريس قائلاً: "كنتَ على تواصل وثيق مع متطرفين آخرين من اليمين على الانترنت، ولا شك أنكم تشاركتم أفكاراً".

وأدين هاريس في ديسمبر/كانون الأول بخمس تهم تتعلق بالتشجيع على الإرهاب وتهمة واحدة تتعلق بحيازة مواد لأهداف إرهابية لمحاولة تصنيع سلاح مستخدماً طابعة ثلاثية الأبعاد.

وبدأ الشاب الذي ينحدر من ديربيشير بوسط إنجلترا، بنشر فيديوهات على الإنترنت عندما كان في السابعة عشرة، وعلى مدى أكثر من عام.

وتشارك تسجيلاته بيتون جيندورن، المنادي بتفوق العرق الأبيض والذي قتل عشرة أشخاص من أصول إفريقية في بافالو بولاية نيويورك في مايو/أيار 2022.

وكشف المدعون عن رابط بين تسجيلات هاريس وأندرسون لي ألدريتش، المشتبه فيه الوحيد في إطلاق نار في ملهى للمثليين في مدينة كولورادو سبرينغز الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وقالت الشرطة إن المشتبه به استخدم أحد فيديوهات هاريس على موقعه الإلكتروني.

ويشيد تسجيل آخر بقاتل النائبة البريطانية جو كوكس في 2016، المنادي بتفوق العرق الأبيض.

واعتقلت شرطة مكافحة الشغب هاريس في منزله في بلدة غلوسوب في مايو العام الماضي، بعد يومين من الهجوم في متجر في بافالو.

وهاريس من أصحاب السوابق وأدين بإلحاق أضرار بنصب تكريمي لجورج فلويد، الأمريكي الأسود الذي قضى اختناقاً بعد أن داس شرطي أبيض على رقبته بركبته في 2020، ما أثار احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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