قتل 8 إسرائيليين وأصيب 10 آخرون على الأقل مساء الجمعة في إطلاق نار بمستوطنة النبي يعقوب شمالي مدينة القدس، وفق إعلام عبري.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن أحد منفذي إطلاق النار قُتل، مضيفة أن الشرطة تبحث عن آخرين ضالعين في العملية.

فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت منفذ العملية التي وقعت في منطقة النبي يعقوب شمالي القدس المحتلة.

بدورها، ذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية أن 10 أشخاص أصيبوا في حادث إطلاق النار بالقدس.

وكانت قناة "كان" الرسمية قالت في وقت سابق إن "17 شخصاً أصيبوا في عملية إطلاق النار، توفي 5 منهم، بالإضافة إلى المنفذ".

وقالت القناة، إن "الشرطة الإسرائيلية تنفذ عملية بحث مكثفة عن منفذين آخرين محتملين ضالعين في تنفيذ عملية إطلاق النار".

وقال مفوض الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي في تصريح لقناة "كان"، إن "هذا هجوم خطير ومعقد ويوجد عدد كبير من القتلى".

وتابع: "نجري حالياً عمليات بحث في المنطقة لاحتمال وجود مزيد من الأشخاص المتورطين في الهجوم والذين يتجولون بحرية، حيّد ضابط شرطة ومتطوع في الشرطة الإسرائيلية المنفذ ومنعوا هجوماً أكبر".

الكشف عن المنفذ

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن منفذ العملية يدعى خيري علقم وهو غير معروف للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وقالت عبر موقعها الإلكتروني، إن منفذ إطلاق النار في مستوطنة "النبي يعقوب" شمالي القدس "يدعى خيري علقم، ويبلغ من العمر 21 عاما".

وأكدت الصحيفة أن علقم، "ليست لديه أية سوابق أمنية لدى الأجهزة الإسرائيلية، وهو غير معروف لديها" دون مزيد من التفاصيل.

ويأتي إطلاق النار بعد يوم من العملية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، وأسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين، وتوعدت الفصائل الفلسطينية بالرد عليها.

وتقع مستوطنة النبي يعقوب قرب بلدة بيت حنينا، وهي مقامة على أراضيها، شماليّ المدينة.