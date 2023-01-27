سياسة
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أمريكا تفرض عقوبات على شركة صينية قدمت الدعم لـ"فاغنر" الروسية في أوكرانيا
فرضت الولايات المتحدة قيوداً على شركة صينية قالت إنها توفر صوراً بالقمر الصناعي لمجموعة فاغنر الروسية لمساعدتها في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
أمريكا تفرض عقوبات على شركة صينية قدمت الدعم لـ"فاغنر" الروسية في أوكرانيا
مركز لمجموعة فاغنر الروسية في سان بطرسبرغ / صورة: Reuters
27 يناير 2023

فرضت الولايات المتحدة قيوداً على شركة صينية قالت إنها توفر صوراً بالقمر الصناعي لمجموعة فاغنر الروسية لمساعدتها في عمليتها العسكرية في أوكرانيا

ووفق بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية الخميس، قدمت "سبيستي تشاينا" إلى شركة "تيرا تيك" التكنولوجية الروسية صور أقمار صناعية لمواقع في الأراضي الأوكرانية.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية قيوداً على 16 جهة، من بينها معهد البحث العلمي والتكنولوجي الفضائي "شانغشا تيانيي".

ولدى الشركة التي تعرف أيضا باسم "سبيستي تشاينا" مكاتب في بكين ولوكسمبورغ.

وشارك آلاف من مقاتلي فاغنر الروسية في الحرب في أوكرانيا.

ويذكر بيان الخزانة الأمريكية أن "هذه الصور جُمعت بهدف تمكين عمليات فاغنر القتالية في أوكرانيا". وفرضت الوزارة أيضاً عقوبات على فرع شركة "سبيستي" في لوكسمبورغ.

وتقضي العقوبات بعدم نقل أو دفع أو تصدير أي ممتلكات أو فوائد في الولايات المتحدة لصالح الكيانات المستهدفة.

ووفق تقديرات البيت الأبيض، تنشر فاغنر نحو خمسة آلاف مقاتل في أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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