فرضت الولايات المتحدة قيوداً على شركة صينية قالت إنها توفر صوراً بالقمر الصناعي لمجموعة فاغنر الروسية لمساعدتها في عمليتها العسكرية في أوكرانيا

ووفق بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية الخميس، قدمت "سبيستي تشاينا" إلى شركة "تيرا تيك" التكنولوجية الروسية صور أقمار صناعية لمواقع في الأراضي الأوكرانية.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية قيوداً على 16 جهة، من بينها معهد البحث العلمي والتكنولوجي الفضائي "شانغشا تيانيي".

ولدى الشركة التي تعرف أيضا باسم "سبيستي تشاينا" مكاتب في بكين ولوكسمبورغ.

وشارك آلاف من مقاتلي فاغنر الروسية في الحرب في أوكرانيا.

ويذكر بيان الخزانة الأمريكية أن "هذه الصور جُمعت بهدف تمكين عمليات فاغنر القتالية في أوكرانيا". وفرضت الوزارة أيضاً عقوبات على فرع شركة "سبيستي" في لوكسمبورغ.

وتقضي العقوبات بعدم نقل أو دفع أو تصدير أي ممتلكات أو فوائد في الولايات المتحدة لصالح الكيانات المستهدفة.

ووفق تقديرات البيت الأبيض، تنشر فاغنر نحو خمسة آلاف مقاتل في أوكرانيا.