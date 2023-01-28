حذّر جنرال أمريكي من المخاطر العالية لنشوب حرب مع الصين عام 2025 على الأرجح بسبب تايوان، حاضّاً عناصره على الاستعداد للقتال اعتباراً من هذا العام.

وكتب الجنرال مايكل مينيهان المنتمي إلى سلاح الجوّ، في مذكّرة داخليّة أكّد البنتاغون صحّتها الجمعة: "آمل أن أكون مخطئاً. حدسي يخبرني أننا سنُقاتل في عام 2025".

وقال هذا العسكري إنّ الرئيس الصيني شي جين بينغ "لديه في الوقت نفسه فريقٌ ودافع وفرصة في 2025"، مؤكّداً أن الانتخابات التايوانية لعام 2024 ستمنح الزعيم الصيني "سبباً" للتحرّك.

واعتبر أنّ السباق الرئاسي للوصول إلى البيت الأبيض المقرّر إجراؤه في العام نفسه سيوفّر أيضاً للصين فرصة وجود "أمريكا مشتّتة".

ويدعو الجنرال الأمريكي في هذه المذكّرة قوّاته للتدرّب على القتال، خصوصاً من خلال التوجّه إلى ميادين الرماية والتصويب على أهداف محدّدة ونحو "الرأس".

وأجرت الصين في أغسطس/آب مناورات عسكريّة كبيرة حول تايوان، في استعراض غير مسبوق للقوّة، ردّاً على زيارة للجزيرة أجرتها نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النوّاب الأمريكي آنذاك.

تعتبر الصين أنّ الجزيرة البالغ عدد سكّانها 24 مليون نسمة، هي إحدى مناطقها التي فشلت في إعادة توحيدها مع بقيّة أراضيها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949.

وهي تنظر باستياء إلى التقارب خلال السنوات الأخيرة بين السلطات التايوانية والولايات المتحدة التي تقدّم للجزيرة دعماً عسكريّاً في مواجهة بكين.