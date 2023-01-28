سياسة
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شاهد | فيديو يُظهر لحظة الهجوم على زوج رئيسة الكونغرس السابقة نانسي بيلوسي
نشرت الشرطة الأمريكية مشاهد جديدة تُظهر الاعتداء العنيف الذي تعرّض له زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي على يد مهاجم اقتحم منزلهما بمدينة سان فرانسيسكو.
شاهد | فيديو يُظهر لحظة الهجوم على زوج رئيسة الكونغرس السابقة نانسي بيلوسي
يُظهر الفيديو زوج بيلوسي وهو يحاول الدفاع عن نفسه عبر استخلاص مطرقة حملها المعتدي عليه خلال الهجوم / صورة: AP
28 يناير 2023

نشرت شرطة مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية مقطع فيديو يوثّق لحظة عملية الهجوم التي تعرّض لها زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي في منزلهما العام الماضي.

ويظهر في الفيديو زوج بيلوسي وهو يحاول الدفاع عن نفسه عبر استخلاص مطرقة حملها المهاجم ديفيد وين دي بيب، الذي أُلقي القبض عليه بعد الحادثة.

وحطّم المهاجم كما ظهر في فيديو كاميرات مراقبة الأمن بمنزل بيلوسي، بوابة المنزل الخلفية من أجل دخوله.

ونُشرت المقاطع بناءً على طلب من عدّة وكالات أنباء أمريكية طالبت حقّ الوصول إلى الدليل الذي قدّمه الادعاء خلال الجلسة الأولى من محاكمة المتهم الشهر الماضي.

وكان مكتب المدعي العام في سان فرانسيسكو قد رفض سابقاً إتاحة الفيديو للصحفيين.

ووُجهت إلى دي بيب تهمة الاعتداء على أحد أفراد عائلة مسؤول أمريكي وتهمة واحدة بمحاولة خطف مسؤول أمريكي. ويقول ممثلو الادعاء إن كلا الجريمتين نابع من نية المشتبه به الانتقام من رئيسة مجلس النواب بسبب "أدائها واجباتها الرسمية".

وقالت وزارة العدل في بيان أعلنت فيه الاتهامات إن العقوبة القصوى لهذه التهم تصل إلى السجن 50 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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