سياسة
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تصدَّرهم محمد صلاح.. 7 نجوم عرب بقائمة الغارديان لأفضل 100 لاعب كرة قدم
شهدت قائمة أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2022 التي أصدرتها صحيفة الغارديان البريطانية حضوراً عربياً كبيراً بسبعة لاعبين عرب يلعبون في أكبر الدوريات الأوروبية.
تصدَّرهم محمد صلاح.. 7 نجوم عرب بقائمة الغارديان لأفضل 100 لاعب كرة قدم
حلّ نجما منتخب المغرب أشرف حكيمي وحكيم زياش ضمن تصنيف المئة في الرتبة 16 و63 على الترتيب / صورة: AP
28 يناير 2023

أصدرت صحيفة

الغارديان

البريطانية قائمة أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2022، والتي شهدت حضوراً عربياً كبيراً بسبعة لاعبين عرب يلعبون في أكبر الدوريات الأوروبية.

وأشرف على إعداد القائمة فريق مكون من 206 خبراء رياضيين.

وتصدّر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الترتيب متبوعاً بهداف منتخب فرنسا كليان مبابي والفرنسي نجم ريال مدريد كريم بنزيمة ثالثاً.

وتصدّر الترتيب العربي في القائمة نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح بالرتبة 10 ضمن تصنيف المئة، وتلاه نجم باريس جرمان ومنتخب المغرب أشرف حكيمي في الرتبة 16 ضمن تصنيف المئة.

وحلّ حارس إشبلية الإسباني والمنتخب المغربي ياسين بونو الثالث عربياً و43 عالمياً متبوعاً بزميله في المنتخب ولاعب فيورنتيا الإيطالي سفيان أمرابط الذي حلّ في الرتبة 49 في القائمة.

وجاء النجم الجزائري ولاعب مانشستر سيتي رياض محرز الخامس عربياً و57 في القائمة، متبوعاً بحكيم زياش لاعب المنتخب المغربي وتشيلسي الإنجليزي الذي حل في الرتبة 63 عالمياً.

أما عز الدين أوناحي لاعب أنجيه الفرنسي فقد حلّ سابعاً عربياً و79 في القائمة العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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