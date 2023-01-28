أصدرت صحيفة

الغارديان

البريطانية قائمة أفضل لاعبي كرة القدم لعام 2022، والتي شهدت حضوراً عربياً كبيراً بسبعة لاعبين عرب يلعبون في أكبر الدوريات الأوروبية.

وأشرف على إعداد القائمة فريق مكون من 206 خبراء رياضيين.

وتصدّر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الترتيب متبوعاً بهداف منتخب فرنسا كليان مبابي والفرنسي نجم ريال مدريد كريم بنزيمة ثالثاً.

وتصدّر الترتيب العربي في القائمة نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح بالرتبة 10 ضمن تصنيف المئة، وتلاه نجم باريس جرمان ومنتخب المغرب أشرف حكيمي في الرتبة 16 ضمن تصنيف المئة.

وحلّ حارس إشبلية الإسباني والمنتخب المغربي ياسين بونو الثالث عربياً و43 عالمياً متبوعاً بزميله في المنتخب ولاعب فيورنتيا الإيطالي سفيان أمرابط الذي حلّ في الرتبة 49 في القائمة.

وجاء النجم الجزائري ولاعب مانشستر سيتي رياض محرز الخامس عربياً و57 في القائمة، متبوعاً بحكيم زياش لاعب المنتخب المغربي وتشيلسي الإنجليزي الذي حل في الرتبة 63 عالمياً.

أما عز الدين أوناحي لاعب أنجيه الفرنسي فقد حلّ سابعاً عربياً و79 في القائمة العالمية.