أعلن راديو نيوزيلندا الحكومي RNZ السبت مصرع 3 أشخاص على الأقل إثر الفيضانات الناجمة عن سقوط أمطار قياسية في أوكلاند، أكبر مدينة في البلاد.

وأعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ في منطقة شرق أوكلاند وحثت السكان على البقاء في منازلهم، حسب راديو نيوزيلندا.

كما وصل رئيس الوزراء كريس هيبكنز إلى المدينة بعد أن أعلن رئيس البلدية حالة الطوارئ لمدة 7 أيام. وغرد هيبكنز قائلاً: " هذا حدث غير مسبوق.. تحلوا بالصبر.. وسننجح في مواجهة هذه الصعوبات".

كما أعرب عن تعاطفه مع سكان أوكلاند الذين استيقظوا هذا الصباح لمواجهة أضرار الفيضانات، قائلاً إننا "سنقدم أكبر قدر ممكن من الدعم لكم".

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيراً من هطول الأمطار باللون الأحمر في المنطقة بعد أن بلغ هطول الأمطار التراكمي في المدينة 238 ملم الجمعة. وأنشأت السلطات مراكز إيواء طارئة في مواقع مختلفة، حيث جرى نقل مئات الأشخاص إلى أماكن آمنة.

وتسببت الأمطار والفيضانات أيضاً في إغلاق الطرق السريعة، بينما تقطعت السبل بمئات الأشخاص في مطار أوكلاند بعد إلغاء جميع الرحلات الجوية بسبب دخول مياه الفيضانات إلى بعض المباني.

وقالت الشرطة النيوزيلندية في بيان: "جرى إغلاق عديد من الطرق بالمنطقة بسبب الفيضانات والانزلاقات، ما يجعل من الخطورة للغاية حركة المواطنين على الطرقات".

وأضافت: "من المتوقع أن يظل المطار مغلقاً حتى منتصف النهار بالتوقيت المحلي على الأقل".