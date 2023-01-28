سياسة
3 دقيقة قراءة
بعد تصاعد الأحداث بالضفة.. صحيفة عبرية تحذّر من انتفاضة فلسطينية ثالثة
قال معلّق عسكري بصحيفة يديعوت أحرونوت إن أحداث جنين والقدس اليومين الماضيين "يمكنها رفع مستوى العنف الشديد إلى انتفاضة حقيقية يشارك بها فلسطينيون ومتطرفون يهود".
بعد تصاعد الأحداث بالضفة.. صحيفة عبرية تحذّر من انتفاضة فلسطينية ثالثة
يديعوت أحرونوت: مواجهة "الذئاب المنفردة" قد تؤدي فقط إلى إذكاء النيران وصولاً إلى انتفاضة / صورة: AP
28 يناير 2023

حذرت صحيفة إسرائيلية صباح السبت من إمكانية اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة حال قرر المجلس الوزاري الأمني (كابينت) تنفيذ عملية عسكرية كبرى بمدن الضفة الغربية المحتلة.

وجاءت تلك التحذيرات غداة مقتل 7 إسرائيليين في عملية إطلاق نار بمستوطنة النبي يعقوب شمالي القدس، هي الأضخم منذ 2011، بعد يوم من استشهاد 9 فلسطينيين بعملية نفّذها جيش الاحتلال، الخميس بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.

وقال المعلّق العسكري بالصحيفة رون بن يشاي في تحليل بعنوان "الاختبار الكبير للكابينت اليميني" إن عملية "النبي يعقوب هي بلا شك عمل انتقامي" رداً على العملية العسكرية في جنين التي وصفتها السلطة الفلسطينية بـ"المجزرة".

وأضاف أن على إسرائيل أن تمنع على الفور مزيداً من العمليات مثل هجوم "النبي يعقوب وكذلك الأعمال الانتقامية من اليهود المتطرفين في القدس".

واعتبر بن يشاي أن ذلك يمكن من خلال "إغراق المنطقة بالقوات الإسرائيلية" مع تجنُّب تنفيذ عمليات عسكرية كبرى داخل المدن الفلسطينية في الوقت الراهن.

وقال إن الأحداث في جنين والقدس على مدى اليومين الماضيين "يمكنها رفع مستوى العنف الشديد، الذي جرى احتواؤه نسبياً الأشهر الأخيرة، إلى انتفاضة حقيقية يشارك فيها فلسطينيون ومتطرفون يهود".

وشدد على أن المهمة الرئيسية لقوات الأمن الإسرائيلية ستكون منع مثل هذا التصعيد.

ورأى أنه في مواجهة "الذئاب المنفردة" (يقصد الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات من تلقاء أنفسهم دون أي انتماء تنظيمي أو سياسي) "ليس من المتوقع أن تسفر عملية كبرى في المدن الفلسطينية أو في أحياء القدس الشرقية عن نتائج مهمة، وقد تؤدي فقط إلى إذكاء النيران وصولاً إلى انتفاضة".

ومساء الجمعة قتل 8 أشخاص بينهم منفذ العملية خيري علقم (21 عاماً)، وأصيب 6 آخرون على الأقل في إطلاق نار أمام كنيس يهودي في مستوطنة "النبي يعقوب" المقامة على أراضي بلدة بيت حنينا شمالي القدس.

ومنح الكنيست في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي الثقة لحكومة بنيامين نتنياهو التي وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية وعربية ودولية بـ"الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل"، وسط تحذيرات من سياساتها لا سيما المناهضة للشعب الفلسطيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us