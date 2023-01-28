سياسة
2 دقيقة قراءة
عدد السيارات الكهربائية بتركيا يرتفع 132% في 2022
أظهرت بيانات رسمية ارتفاع نسبة السيارات الكهربائية المسجلة بتركيا العام الماضي 132.2% مقارنة بـ2021 وبلغ عددها 14 ألفاً و552 سيارة.
عدد السيارات الكهربائية بتركيا يرتفع 132% في 2022
كشفت المعطيات أن إجمالي عدد السيارات الكهربائية في البلاد ارتفع خلال العام الماضي إلى 14 ألفاً و552 / صورة: AFP
28 يناير 2023

ارتفع عدد السيارات الكهربائية المسجلة في تركيا خلال العام الماضي بنسبة 132.2% مقارنة بعام 2021 وبلغ 14 ألفاً و552 سيارة.

وحسب المعلومات التي جمعها مراسل الأناضول من بيانات مركز الإحصاء التركي السبت فإن عدد السيارات المسجلة بحركة المرور خلال العام الماضي بلغ 566 ألفاً و280 سيارة.

وأوضحت أن 70.1% من تلك السيارات المسجلة هي سيارات بنزين و18% ديزل و8.5% هجين و2% سيارات تستخدم غاز البترول المسال و1.4% كهربائية.

وكشفت المعطيات أن إجمالي عدد السيارات الكهربائية في البلاد ارتفع خلال العام الماضي إلى 14 ألفاً و552 بعد أن كان 952 سيارة في 2018 و6 آلاف و267 سيارة في 2021.

وأوضحت أن عدد السيارات الكهربائية خلال 2022 ارتفع بنسبة 132.2% مقارنة بعام 2021.

وحسب المعطيات فإن إجمالي عدد السيارات المسجلة لدى حركة المرور لغاية نهاية 2022 بلغ 14 مليوناً و269 ألفاً و352 سيارة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us