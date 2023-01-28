ارتفع عدد السيارات الكهربائية المسجلة في تركيا خلال العام الماضي بنسبة 132.2% مقارنة بعام 2021 وبلغ 14 ألفاً و552 سيارة.

وحسب المعلومات التي جمعها مراسل الأناضول من بيانات مركز الإحصاء التركي السبت فإن عدد السيارات المسجلة بحركة المرور خلال العام الماضي بلغ 566 ألفاً و280 سيارة.

وأوضحت أن 70.1% من تلك السيارات المسجلة هي سيارات بنزين و18% ديزل و8.5% هجين و2% سيارات تستخدم غاز البترول المسال و1.4% كهربائية.

وكشفت المعطيات أن إجمالي عدد السيارات الكهربائية في البلاد ارتفع خلال العام الماضي إلى 14 ألفاً و552 بعد أن كان 952 سيارة في 2018 و6 آلاف و267 سيارة في 2021.

وأوضحت أن عدد السيارات الكهربائية خلال 2022 ارتفع بنسبة 132.2% مقارنة بعام 2021.

وحسب المعطيات فإن إجمالي عدد السيارات المسجلة لدى حركة المرور لغاية نهاية 2022 بلغ 14 مليوناً و269 ألفاً و352 سيارة.