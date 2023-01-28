أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، عن تضامن بلاده مع أذربيجان ضد الهجوم الذي استهدف سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين السبت عقب مشاركته في فعالية بالعاصمة أنقرة.

وقال: "نقول دائماً، أذربيجان الحبيبة ليست وحدها أبداً".

ودعا إيران إلى كشف ملابسات الهجوم وتبادل المعلومات مع باكو، وتسليم المنفذ أو المنفذين إلى العدالة.

وأشار جاوش أوغلو إلى ضرورة التعاون بين إيران وأذربيجان بهذا الصدد.

وأضاف: "نتطلع من جارتنا إيران لتبادل ملابسات الهجوم الإرهابي ومن يقف ورائه مع أذربيجان، بشكل واضح".

والسبت قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن "دوافع شخصية" وراء الهجوم الذي استهدف سفارة أذربيجان في طهران الجمعة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدان الهجوم المسلح الذي استهدف السفارة، وكتب على تويتر: "أدين بشدة الهجوم الشنيع على السفارة الأذربيجانية في طهران والذي أدى إلى استشهاد مسؤول أمن".

وأعرب عن تعازيه "للأشقاء الأذربيجانيين"، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، مؤكداً تضامن بلاده مع أذربيجان الشقيقة والصديقة.

والجمعة، تعرضت سفارة أذربيجان لدى طهران لهجوم مسلح أدى إلى مقتل مسؤول أمن السفارة وإصابة حارسين، وأعلنت إيران القبض على منفذه.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية، إنها تخطط لإجلاء موظفي سفارتها في طهران، عقب الهجوم الذي استهدفها.

ووصف وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، الهجوم بأنه "إرهابي غادر"، مؤكداً أن مرتكبيه ومن أمر به "يجب أن يعاقبوا في أقصر وقت ممكن".