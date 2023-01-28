سياسة
2 دقيقة قراءة
جاوش أوغلو يدين استهداف سفارة أذربيجان في طهران ويدعو لكشف ملابسات الهجوم
أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو عن تضامن بلاده مع أذربيجان بعد الهجوم الذي استهدف سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران. وقال خلال حضوره فاعلية بأنقرة "نقول دائماً، أذربيجان ليست وحدها أبداً".
جاوش أوغلو يدين استهداف سفارة أذربيجان في طهران ويدعو لكشف ملابسات الهجوم
وزير الخارجية التركي دعا إيران إلى كشف ملابسات الهجوم وتبادل المعلومات مع باكو، وتسليم المنفذين إلى العدالة / صورة: AA
28 يناير 2023

أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، عن تضامن بلاده مع أذربيجان ضد الهجوم الذي استهدف سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين السبت عقب مشاركته في فعالية بالعاصمة أنقرة.

وقال: "نقول دائماً، أذربيجان الحبيبة ليست وحدها أبداً".

ودعا إيران إلى كشف ملابسات الهجوم وتبادل المعلومات مع باكو، وتسليم المنفذ أو المنفذين إلى العدالة.

وأشار جاوش أوغلو إلى ضرورة التعاون بين إيران وأذربيجان بهذا الصدد.

وأضاف: "نتطلع من جارتنا إيران لتبادل ملابسات الهجوم الإرهابي ومن يقف ورائه مع أذربيجان، بشكل واضح".

والسبت قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن "دوافع شخصية" وراء الهجوم الذي استهدف سفارة أذربيجان في طهران الجمعة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدان الهجوم المسلح الذي استهدف السفارة، وكتب على تويتر: "أدين بشدة الهجوم الشنيع على السفارة الأذربيجانية في طهران والذي أدى إلى استشهاد مسؤول أمن".

وأعرب عن تعازيه "للأشقاء الأذربيجانيين"، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، مؤكداً تضامن بلاده مع أذربيجان الشقيقة والصديقة.

والجمعة، تعرضت سفارة أذربيجان لدى طهران لهجوم مسلح أدى إلى مقتل مسؤول أمن السفارة وإصابة حارسين، وأعلنت إيران القبض على منفذه.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية، إنها تخطط لإجلاء موظفي سفارتها في طهران، عقب الهجوم الذي استهدفها.

ووصف وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، الهجوم بأنه "إرهابي غادر"، مؤكداً أن مرتكبيه ومن أمر به "يجب أن يعاقبوا في أقصر وقت ممكن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us