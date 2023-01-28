سياسة
3 دقيقة قراءة
صحيفة: مستوطن مقرب من بن غفير قتل جد منفذ عملية القدس قبل 25 عاماً
قال أحد أعمام خيري علقم لصحيفة هآرتس الإسرائيلية إن ابن أخيه نفذ العملية انتقاماً لمقتل طفل فلسطيني قريب له في مخيم شعفاط قبل أيام على يد الشرطة الإسرائيلية فيما كان يحمل "لعبة"، وكشفت الصحيفة أن جد علقم قتله مستوطن مقرب من بن غفير قبل 25 عاماً.
صحيفة: مستوطن مقرب من بن غفير قتل جد منفذ عملية القدس قبل 25 عاماً
منفذ عملية القدس خيري علقم / صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
28 يناير 2023

قالت صحيفة عبرية، إن جد الفلسطيني خيري علقم (21 عاماً)، الذي قتل 7 إسرائيليين في إطلاق نار بمستوطنة إسرائيلية بالقدس الشرقية، استشهد على يد مستوطن يهودي، قبل 25 عاماً، واتهم في الجريمة أحد المقربين من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وقُتل علقم الجمعة بعدما أطلق النار أمام كنيس يهودي في مستوطنة النبي يعقوب فقتل 7 إسرائيليين وأصاب آخرين.

وحسب "هآرتس" فإن الشاب الفلسطيني وهو من سكان بلدة الطور بالقدس الشرقية سمي على اسم جده خيري علقم الذي تعرض للطعن على يد مستوطن خلال ذهابه إلى عمله عام 1998.

وقال شرحبيل علقم، أحد أعمام "خيري" للصحيفة، إن الأخير نفذ العملية "انتقاماً" لمقتل الطفل الفلسطيني محمد علي (16 عاماً) من سكان مخيم شعفاط للاجئين بالقدس، إذ كانت تربطه به صلة قرابة غير مباشرة.

وقتلت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء الطفل محمد علي، وقالت إنه كان يحمل سلاحاً وهمياً (لعبة) ويصوب باتجاه قواتها.

وأضاف شرحبيل: "فعل ذلك بسبب محمد علي، لقد كان طفلاً يلعب وأطلقوا عليه الرصاص".

ومضى بقوله: "ولد (خيري) بعد مقتل جده والد والده وسمي باسمه.

لكنه كان طفلاً طيباً، لم يكن لديه أي مشاكل في البلدة، وعائلته محترمة، لا علاقة لها بالسياسة على الإطلاق".

وقالت هآرتس: "وُلد علقم بعد نحو 4 سنوات من مقتل جده، طعناً حتى الموت في حي المصرة بالقدس".

وأضافت أنه في عام 2010 أي بعد 12 عاماً من مقتل الجد، اعتقل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) "حاييم بيرلمان" الناشط في حركة "كاخ" الإرهابية المحظورة، والذي كان مقرباً من الوزير الحالي بن غفير، للاشتباه في ارتكابه الجريمة.

ووقتها، مُدّد اعتقال "بيرلمان" لفترة، لكن أُطلق سراحه في النهاية دون توجيه لائحة اتهام ضده، حسب المصدر ذاته.

ومعروف عن بن غفير الذي يتزعم حزب "القوة اليهودية" المتطرف، تصريحاته المطالبة بتنفيذ سياسات شديدة وعقابية ضد الفلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us