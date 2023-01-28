سياسة
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نادي الأسير: الجيش الإسرائيلي اعتقل 400 فلسطيني منذ مطلع 2023
قال نادي الأسير إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 400 فلسطيني من الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ مطلع العام الجاري. ومساء الجمعة، قُتل7 إسرائيليين في إطلاق نار نفذه خيري علقم في القدس، أمام كنيس يهودي، في مستوطنة النبي يعقوب.
نادي الأسير: الجيش الإسرائيلي اعتقل 400 فلسطيني منذ مطلع 2023
نادي الأسير: القوات الإسرائيلية اعتقلت واستدعت ما لا يقل عن 45 مواطناً من القدس وبلداتها خلال الساعات الماضية  / صورة: AA
28 يناير 2023

أعلن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) السبت أن الجيش الإسرائيلي اعتقل 400 فلسطيني منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف النادي في بيان أن "الاحتلال اعتقل منذ مطلع العام الجاري أكثر من 400 مواطن من الضفة بما فيها القدس".

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية "اعتقلت واستدعت خلال الساعات الماضية وحتى صباح اليوم (السبت)، ما لا يقل عن 45 مواطناً من القدس وبلداتها، ومحافظات الضفة".

وتابع أن من بين المعتقلين 15 مواطناً جرى اعتقالهم بشكل جماعي من منزل عائلة الشهيد خيري علقم (في القدس)، ومن ضمن المعتقلين والدته واثنان من أشقاء الشهيد وهما طفلان.

ومساء الجمعة، قُتل7 إسرائيليين في إطلاق نار نفذه علقم، أمام كنيس يهودي، في مستوطنة "النبي يعقوب" قرب بلدة بيت حنينا، وهي مقامة على أراضيها، شمالي القدس، كما قُتل المنفذ برصاص الشرطة الإسرائيلية.

ورجح نادي الأسير، أن "تتصاعد حملات الاعتقال، التي تشكل أبرز أدوات الاحتلال لتقويض أي حالة نضالية متصاعدة".

وفي بيان منفصل قال النادي، إن قوات تتبع مصلحة السجون نفذت "عمليات اقتحام وتنكيل بحق الأسرى في عدد من الأقسام في سجون عوفر ( وسط الضفة) ومجدو (شمالي إسرائيل) والنقب (جنوب)".

وأضاف أن تلك القوات "نكّلت بالأسرى، وعزلت مجموعة منهم"، مُردفاً أن سجن النقب يشهد منذ صباح السبت "حالة من التوتر الشديد".

ويبلغ إجمالي عدد الفلسطينيين في سجون إسرائيل نحو 4700، بينهم 29 أسيرة، و150 طفلاً وقاصراً، وفق نادي الأسير.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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