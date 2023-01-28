سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد "التنكيل" بالمعتقلين.. هنية يحذر من تصعيد غير مسبوق في المنطقة
حذّر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية السبت تعقيباً على عمليات اقتحام قوات إسرائيلية السجون و"التنكيل" بالمعتقلين الفلسطينيين، من أن المنطقة ذاهبة إلى "تصعيد غير مسبوق".
بعد "التنكيل" بالمعتقلين.. هنية يحذر من تصعيد غير مسبوق في المنطقة
هنية: المنطقة ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق   / صورة: AA
28 يناير 2023

اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية السبت أن المنطقة ذاهبة إلى "تصعيد غير مسبوق".

جاء ذلك في بيان لـ"هنية" تعقيباً على عمليات اقتحام قوات إسرائيلية السجون و"التنكيل" بالمعتقلين الفلسطينيين.

وقال هنية: "المنطقة ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق فالمواجهة لن تبقى داخل السجون، وشعبنا الفلسطيني لن يترك أبناءه الأسرى وحيدين في المواجهة".

وأضاف: "تشن مصلحة السجون الصهيونية بتوجيهات من وزير الأمن الداخلي (الأمن القومي) (ايتمار) بن غفير حملة قمع متواصلة منذ يوم أمس، ضد الأسرى في عدد من السجون الإسرائيلية".

ولفت إلى أن "عملية القمع التي يتعرض لها الأسرى في هذه اللحظات تدخل ضمن خطة إرهابية منظمة تندرج في سياق أجندة متفق عليها في حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو ويقودها وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال بن غفير".

ودعا هنية قادة العالم وما أسماهم "الشعوب الحرة"، إلى "التدخل لوقف جرائم بن غفير وحكومة اليمين الفاشي، فالعالم أمام اختبار حقيقي".

وفي وقت سابق السبت قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، "إن قوات تتبع مصلحة السجون نفذت "عمليات اقتحام وتنكيل بحق الأسرى في عدد من الأقسام في سجون عوفر (وسط الضفة) ومجدو (شمالي إسرائيل) والنقب (جنوب)".

ويبلغ إجمالي عدد الفلسطينيين في سجون إسرائيل نحو 4700، بينهم 29 أسيرة، و150 طفلاً وقاصراً، وفق نادي الأسير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us