اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية السبت أن المنطقة ذاهبة إلى "تصعيد غير مسبوق".

جاء ذلك في بيان لـ"هنية" تعقيباً على عمليات اقتحام قوات إسرائيلية السجون و"التنكيل" بالمعتقلين الفلسطينيين.

وقال هنية: "المنطقة ذاهبة إلى تصعيد غير مسبوق فالمواجهة لن تبقى داخل السجون، وشعبنا الفلسطيني لن يترك أبناءه الأسرى وحيدين في المواجهة".

وأضاف: "تشن مصلحة السجون الصهيونية بتوجيهات من وزير الأمن الداخلي (الأمن القومي) (ايتمار) بن غفير حملة قمع متواصلة منذ يوم أمس، ضد الأسرى في عدد من السجون الإسرائيلية".

ولفت إلى أن "عملية القمع التي يتعرض لها الأسرى في هذه اللحظات تدخل ضمن خطة إرهابية منظمة تندرج في سياق أجندة متفق عليها في حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو ويقودها وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال بن غفير".

ودعا هنية قادة العالم وما أسماهم "الشعوب الحرة"، إلى "التدخل لوقف جرائم بن غفير وحكومة اليمين الفاشي، فالعالم أمام اختبار حقيقي".

وفي وقت سابق السبت قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، "إن قوات تتبع مصلحة السجون نفذت "عمليات اقتحام وتنكيل بحق الأسرى في عدد من الأقسام في سجون عوفر (وسط الضفة) ومجدو (شمالي إسرائيل) والنقب (جنوب)".

ويبلغ إجمالي عدد الفلسطينيين في سجون إسرائيل نحو 4700، بينهم 29 أسيرة، و150 طفلاً وقاصراً، وفق نادي الأسير.