أعلنت الشرطة الأمريكية، السبت، مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا.

وأكد الرقيب فرانك بريسيادو، من قسم شرطة لوس أنجلوس، أن الحادثة وقعت في الساعة الثانية والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي (10:30 تغ)، فجر السبت، في حي راقٍ بلوس أنجلوس.

وأوضح مسؤول الشرطة أن الأشخاص الثلاثة الذين قُتلوا كانوا داخل سيارة فيما كان الأربعة الذين أصيبوا يقفون في الخارج، حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

وذكرت الوكالة أن الجرحى جرى نقلهم إلى مستشفى في المنطقة وإصاباتهم خطيرة.

ولفت مسؤول الشرطة إلى أنه لا معلومات لديه بشأن الدافع وراء حادثة إطلاق النار.