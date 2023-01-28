سياسة
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الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بلوس أنجلوس
أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا. وأوضح مسؤول الشرطة أن أربعة من بين السبعة الذين تعرضوا لإطلاق النار، كانوا يقفون بالخارج، فيما كان الأشخاص الثلاثة الذين قُتلوا داخل سيارة.
الولايات المتحدة.. مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في إطلاق نار بلوس أنجلوس
أكدت الشرطة أن الحادثة وقعت في الساعة الثانية والنصف صباحا بالتوقيت المحلي في حي راقٍ بلوس أنجلوس- أرشيفية / صورة: AFP
28 يناير 2023

أعلنت الشرطة الأمريكية، السبت، مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء إطلاق نار في ولاية كاليفورنيا.

وأكد الرقيب فرانك بريسيادو، من قسم شرطة لوس أنجلوس، أن الحادثة وقعت في الساعة الثانية والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي (10:30 تغ)، فجر السبت، في حي راقٍ بلوس أنجلوس.

وأوضح مسؤول الشرطة أن الأشخاص الثلاثة الذين قُتلوا كانوا داخل سيارة فيما كان الأربعة الذين أصيبوا يقفون في الخارج، حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

وذكرت الوكالة أن الجرحى جرى نقلهم إلى مستشفى في المنطقة وإصاباتهم خطيرة.

ولفت مسؤول الشرطة إلى أنه لا معلومات لديه بشأن الدافع وراء حادثة إطلاق النار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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