فازت شركة "إس تي إم" التركية بمناقصتين هامتين لحلف شمال الأطلسي (الناتو) لتطوير برمجيات من أجل نظام تدفق معلومات سيستخدم من قبل كافة مقرات وقواعد الناتو في العالم.

وتعد شركة هندسة وتجارة التقنيات الدفاعية "إس تي إم" (STM) من أبرز الشركات التركية التي تطور أنظمة متطورة وطنية ذات تكنولوجيا عالية، وتنشط على الصعيدَين المحلي والدولي.

وأفاد مراسل الأناضول نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الشركة فازت مؤخراً في مناقصتَين أعلنتهما وكالة الاتصالات والمعلومات التابعة للناتو (NCI Agency) المسؤولة عن توفير وصيانة أنظمة الاتصالات والمعلومات لصناع القرار والقيادات في الحلف.

وبعد التقييمات من حيث المزايا الفنية والسعر رست المناقصتان على الشركة التركية، لتتفوق بذلك على شركات برمجة رائدة في العالم تنافست في المناقصتَين، والتي تقدمت لها شركات من الدول الأعضاء في الحلف.

وعقب المباحثات الفنية والإدارية جرى توقيع الصفقة بين شركة "إس تي إم" ووكالة الاتصالات والمعلومات التابعة للناتو.

وستتيح البرمجيات التي ستطورها الشركة التركية توجيه وجمع ومعالجة وتوزيع المعلومات من أجل قيادات الناتو، وستستخدمها كل مقرات وقواعد الحلف في العالم في تدفق المعلومات.

ومن المتوقع أن تستغرق مشاريع "INTEL-FS" لتحديث البنية التحتية للمعلومات في الناتو نحو 3.5 عام.

وتمثل تلك المشاريع في المجمل إحدى أكبر الصفقات التي تبرمها شركة تركية مع وكالة الناتو (NCI Agency).

وفي حديث إلى الأناضول، أشاد رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية، إسماعيل دمير، بالمستوى الذي وصلت إليه الشركات التركية التي باتت تزود المنظمات والمؤسسات الدولية الهامة بالبرمجيات المتطورة.

ولفت إلى أن "INTEL-FS" هو أحد اكبر مشاريع الناتو التي فازت بها تركيا في مجال البرمجيات.

بدوره قال المدير العام لشركة "إس تي إم"، أوزغور غولريوز، إن شركتهم تعد إحدى الشركات التركية التي تعمل منذ مدة طويلة مع الناتو في مجال البرمجيات والصناعات الدفاعية.

ولفت إلى أنه من الآن فصاعداً سيعتمد الناتو على برمجيات الشركة في تدفق البيانات وأن جميع المستخدمين في بنية الحلف سيستخدمون هذه البرمجيات القائمة على أحدث التقنيات، لإدخال المعطيات من كل وحدات الناتو في العالم.