سياسة
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مقتل طالب سعودي على يد أمريكية في ولاية بنسلفانيا والسفارة تعلق.. ما القصة؟
أعربت السفارة السعودية في واشنطن عن حزنها إثر مقتل طالب مبتعث في حادثة طعن في ولاية بنسلفانيا على يد مواطنة أمريكية. ووفق السفارة اعتُقلت المتهمة البالغة من العمر 19 عاماً فيما تحقق السلطات الأمريكية معها.
مقتل طالب سعودي على يد أمريكية في ولاية بنسلفانيا والسفارة تعلق.. ما القصة؟
علم المملكة العربية السعودية فوق سفارتها بالقرب من مجمع ووترغيت في واشنطن / صورة: Reuters
28 يناير 2023

أعربت السفارة السعودية في واشنطن عن بالغ حزنها إثر تلقيها خبر مقتل طالب مبتعث في حادثة طعن في ولاية بنسلفانيا على يد مواطنة أمريكية.

وقالت في بيان على صفحتها على تويتر إنها تابعت "ببالغ الحزن والأسى ومنذ اليوم الأول وبالتنسيق مع القنصلية العامة للمملكة في نيويورك ملابسات مقتل المواطن الوليد عبدالله الغريبي في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية".

وأضافت أن الطالب "قُتل على يد مواطنة أمريكية تسكن في أحد الطوابق العلوية للمنزل الذي يسكن فيه المواطن".

ووفق السفارة اعتقلت المتهمة فيما يجري التحقيق معها.

كما لفتت السفارة إلى استكمال الإجراءات اللازمة كافة مع السلطات الأمريكية لنقل جثمانه إلى المملكة.

وذكرت صحيفة عكاظ نقلاً عن عم الضحية: “الغريبي كان على وشك إنهاء دراسته في تخصص علوم الحاسبات".

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الشرطة والمسعفين عثروا على الغريبي، البالغ من العمر 25 عاماً، مقتولاً بعد تعرضه لطعنة في الرقبة الاثنين الماضي في حمام بالطابق الثالث من مبنى سكني بمنطقة جيرمان تاون.

ونقلت شبكة "abc27" نيوز المحلية عن الشرطة أنها اعتقلت امرأة تبلغ من العمر 19 عاماً وتدعى نيكول ماري رودجرز، بتهمة القتل العمد والسرقة، على خلفية الحادثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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