أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاعتداءات التي طالت القرآن الكريم في دول أوروبية خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك في خطاب وجهه أردوغان عبر اتصال هاتفي إلى فاعلية أقامها مغتربون أتراك في العاصمة الهولندية أمستردام السبت.

وقال أردوغان إن الله (سبحانه وتعالى) الحاكم المطلق هو حامي القرآن الكريم.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين يعتدون على القرآن يكشفون فقط عن اضطرابات شخصياتهم.

وتابع: "أولئك الذين قرروا حماية التوراة يكشفون عن وقاحتهم تجاه القرآن الكريم".

وشهدت السويد والدنمارك وهولندا في الآونة الأخيرة عمليات حرق نسخ من القرآن الكريم من شخصيات يمينية متطرفة.

ويقود زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي المتطرف راسموس بالودان مؤخراً حملة للاعتداء على القرآن في البلدان الأوروبية.