تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين في عدّة مدن ضد حكومة بنيامين نتنياهو السبت، وفق إعلام عبري.

وذكرت هيئة البث الرسمية أن "عشرات آلاف تظاهروا ضد حكومة نتنياهو في مدن القدس وتل أبيب (وسط) وحيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب)".

وحمّل المتظاهرون حكومة نتنياهو "مسؤولية العمليات الأخيرة ضد الإسرائيليين"، وفق الهيئة الرسمية.

وقالت هيئة البث إن "شرطة تل أبيب في حالة تأهب قصوى تخوفاً من هجوم محتمل ضد المتظاهرين الذين تجمعوا بالآلاف في ساحة هبيما وسط المدينة".

والتظاهرات ضد حكومة نتنياهو مستمرة للأسبوع الرابع على التوالي في إسرائيل.

وشهدت مدينة القدس يومَي الجمعة والسبت عمليتَي إطلاق نار استهدفتا إسرائيليين أديتا إلى مقتل 7 منهم وإصابة 8 على الأقل، بينهم حالات خطيرة.

ووصفت وسائل إعلام دولية وعربية وإسرائيلية حكومة نتنياهو التي أدت اليمين الدستورية في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي بأنها "الحكومة الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل".

ويتهم فلسطينيون إسرائيل بالعمل بوتيرة مكثفة على تهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية، فيما يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمّها إليها في 1981.