اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب السبت أن الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ستكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ الولايات المتحدة، فيما يسعى لإنعاش آماله في محاولته الثالثة المتعثّرة حتى الآن للوصول إلى البيت الأبيض.

في مواجهة ظروف سياسية وقانونية غير مواتية ألقى ترمب البالغ 76 عاماً خطاباً أمام مئات من مؤيديه في تجمّع بكولومبيا عاصمة ولاية كارولاينا الجنوبية، بعد إلقائه كلمة أمام نشطاء جمهوريين في مدينة سالم بولاية نيوهامبشر.

وقال ترمب من منصةٍ محاطاً بالأعلام الأمريكية وبعض حلفائه السياسيين الأكثر ولاء إن "انتخابات 2024 هي فرصتنا الأخيرة لإنقاذ بلدنا ونحن بحاجة إلى قائد مستعد لذلك منذ اليوم الأول" لتوليه الرئاسة.

وأضاف في كارولاينا الجنوبية: "يوجد رئيس واحد فقط تحدى المؤسسة بكاملها في واشنطن، وبتصويتكم العام المقبل سنفعل ذلك مرة أخرى".

وكان ترمب صرّح قبل ساعات أمام حشد من مئات الأشخاص: "نحتاج إلى قائد مستعد لمواجهة القوى التي تلحق الدمار ببلدنا".

يُنظر إلى التجمّعَين باعتبارهما فرصة لترمب لتنشيط حملته المتعثّرة وسط انتقادات لعدم تنظيمه فاعليات منذ أن أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني عزمه على خوض انتخابات 2024.

لكن الرئيس السابق لم يُدخِل أيّ تغيير ملحوظ في خطابه، فقد كرّر ادعاءاته بأن انتخابات 2020 سُرقت منه ووجّه إهانات إلى منافسيه السياسيين.

إلا أن أبرز انتقاداته وجهها إلى معارضين من الجمهوريين اعتبر أنهم "أكثر خطورة من الديمقراطيين".

كما أشاد في نيوهامبشر بسجله في مجال تطبيق القانون وفرض النظام ومكافحة الهجرة و"إعادة بناء" الجيش الأمريكي، متعهداً بإنقاذ البلاد من "الدمار على يد مؤسسة سياسية أنانية وراديكالية وفاسدة".

وتابع: "أنا غاضب أكثر الآن وأصبحت أكثر التزاماً من أي وقت مضى".

قطب العقارات السابق هو الشخصية البارزة الوحيدة التي أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية حتى الآن، لكن العديد من الجمهوريين البارزين أثاروا احتمال وجود منافسين جمهوريين وسط تقارير عن تراجع التأييد الشعبي للرئيس السابق.

"أشخاص فظيعون"

تحظى الولايتان بأهمية كبيرة باعتبارهما من أولى الولايات التي تجري فيهما "الانتخابات التمهيدية" للرئاسيات.

وقد عززت الولايتان مكانة ترمب في طليعة المرشحين عام 2016 بعد بداية فاترة في ولاية أيوا.

لكنّ تقارير تُفيد بأنّه يواجه صعوبات في الحفاظ على قاعدة دعم في كارولاينا الجنوبية في ظلّ استياء من تأييده مرشّحين هُزموا في الانتخابات النصفية في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت.

وقد ينتهي الأمر بسباق بين ترمب وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس حول بطاقة الترشح باسم الحزب الجمهوري. وقد جاء ديسانتيس في صدارة استطلاع رأي خلال فاعلية "ناشنال برو لايف ساميت" في واشنطن خلال نهاية الأسبوع الماضي.

إلا أن الاستطلاعات في هذه المرحلة المبكرة من السباق لا تعطي دائماً صورة واضحة للمشهد، فقد أظهرت نتائج بعضها تفوّق ترمب على ديسانتيس، وأظهرت أخرى نتيجة معاكسة.

ويبدو أن العقبة الكبرى في طريق ظفر ترمب ببطاقة الترشح الجمهورية هي مشكلاته القانونية المتزايدة، مع تعيين "محقق خاص" للنظر في عديد من مزاعم سوء السلوك.

وقال ترمب في نيوهامبشر: "هؤلاء مدعون عامون يساريون متطرفون وهم أشخاص فظيعون للغاية"، وتعهد بالتحقيق في أنشطة وزارة العدل إذا أعيد انتخابه.

ويجري حالياً تسليط الضوء على تعامله مع الوثائق السرية التي جرى العثور عليها في أثناء تفتيش مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) مقر إقامته بفلوريدا، ودوره في اقتحام مبنى الكونغرس عام 2021، وفي محاولاته لقلب النتائج بعد هزيمته في ولاية جورجيا بانتخابات عام 2020.

وأضاف الرئيس الأمريكي السابق في كارولاينا الجنوبية: "نحن بحاجة إلى مقاتل يمكنه الوقوف في وجه اليسار (...) والوقوف في وجه وسائل الإعلام، والوقوف في وجه الدولة العميقة (...) والوقوف في وجه دعاة العولمة والصين، والوقوف من أجل أمريكا".

وتابع: "هذا ما نفعله، نحن ندافع عن أمريكا".