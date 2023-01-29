سياسة
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فلسطين تدين العقوبات الإسرائيلية الجماعية ولابيد يهاجم بن غفير
أدانت فلسطين "العقوبات الجماعية" التي أقرتها إسرائيل ضد الفلسطينيين بالقدس ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ آليات تجبر إسرائيل على وقف هذه الإجراءات. وهاجم يائير لابيد المتطرف إيتمار بن غفير، معتبراً أنه المسؤول عن عملية إطلاق نار في القدس.
فلسطين تدين العقوبات الإسرائيلية الجماعية ولابيد يهاجم بن غفير
فلسطين تدين "العقوبات الإسرائيلية" ولابيد يحمّل بن غفير مسؤولية عملية القدس / صورة: AA
29 يناير 2023

أدانت فلسطين الأحد "العقوبات الجماعية" التي أقرتها إسرائيل ضد الفلسطينيين بمدينة القدس، ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ آليات تجبر إسرائيل على وقف هذه الإجراءات.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين تعقيباً على قرارات اتخذها المجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابينت" في اجتماعه مساء السبت.

وقالت الخارجية الفلسطينية إنها تدين "بأشد العبارات الإجراءات التي اتخذها ما يسمى بالكابينت الإسرائيلي ضد المواطنين المقدسيين المدنيين العزل" .

واعتبرت الإجراءات "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وعقوبات جماعية وامتداداً لسياسة الاحتلال الهادفة لضرب الوجود الفلسطيني في القدس وتفريغها من مواطنيها الأصليين".

وأضافت أن الإجراءات الإسرائيلية "تعبير واضح عن أزمات الحكومة الإسرائيلية التي تحاول تصديرها إلى الجانب الفلسطيني (...) من شأنها أن تصب الزيت على النار تمهيداً لتفجير ساحة الصراع برمتها".

وعقب عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر مساء السبت قرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إغلاق منزل الفلسطيني خيري علقم منفذ عملية القدس الجمعة "على الفور" تمهيداً لهدمه.

وحمّلت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها" ضد الشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل هاجم رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، معتبراً أنه المسؤول عن عملية إطلاق نار في القدس التي وقعت الجمعة وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص إضافة إلى المنفذ.

وجاءت تصريحات لابيد في مداخلة لإذاعة "ynet" التابعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، تعليقاً على اتهام بن غفير المستشارة القضائية للحكومة "غالي بهراف ميارا" بتأخير الموافقة على إغلاق منزل منفذ العملية صباح السبت بدعوى دراسته.

وفجر الأحد أغلقت قوات من الشرطة الإسرائيلية منزل خيري علقم (21 عاماً) في حي الطور بمدينة القدس الشرقية، وسدت جميع منافذه ضمن تغليظ سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الجديدة بحق الفلسطينيين.

وقال لابيد: "تخصصه (بن غفير) البحث عن المذنبين، بعيداً عن نفسه"، مخاطباً وزير الأمن القومي: "أنت المسؤول تحمل المسؤولية بدلاً من البحث طوال اليوم عن شخص تلقي عليه اللوم".

ومضى: "هذا الرجل لا يعرف كيف يفعل أي شيء. يعيش في تطبيق تيك توك ويبحث عن شخص ما لإلقاء اللوم عليه".

وتابع لابيد: "يلومون اليساريين ورجال القضاء ويفعلون كل شيء عدا أداء عملهم (...) لديك وظيفة، أنت وزير الأمن القومي".

وعقب دقائق رد بن غفير عبر نفس الإذاعة على لابيد قائلاً: "إنه لأمر مدهش أن يتهمني بالمسؤولية عن الهجوم بعد ثلاثة أسابيع في منصبي".

وأضاف: "ربما يجب أن نتحدث عن العام والنصف الماضي (عمر الحكومة السابقة التي تناوب على رئاستها نفتالي بينت ولابيد)، عندما تركا فجوة سوداء في وزارة الأمن القومي، ودمرا الأمن الشخصي لمواطني إسرائيل وتسببا في تصاعد الإرهاب. نحن لدينا الكثير لإصلاحه وأنا أتحمل المسؤولية".

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي أدت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو اليمين الدستورية، وتصفها وسائل إعلام عبرية ودولية وعربية بأنها "الحكومة الأكثر يمينية بتاريخ إسرائيل".

وتشهد الأراضي الفلسطينية توتراً متصاعداً ازدادت حدته خلال الأيام الأخيرة باستشهاد 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي الخميس بمخيم شمالي الضفة ومقتل 7 إسرائيليين برصاص شاب فلسطيني في القدس الجمعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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