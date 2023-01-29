سياسة
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مدفيديف يدعو وزيرة خارجية ألمانيا بـ"الحمقاء المفيدة" بعد تصريحها عن الحرب
وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك بـ"الحمقاء المفيدة"، وجاء تصريح مدفيديف رداً على وزيرة الخارجية الألمانية بأن أوروبا بحالة "حرب مع روسيا".
مدفيديف يدعو وزيرة خارجية ألمانيا بـ"الحمقاء المفيدة" بعد تصريحها عن الحرب
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف يصف وزيرة خارجية ألمانيا بـ"الحمقاء المفيدة"، بعد تصريحها بأن أوروبا في حالة "حرب مع روسيا" / صورة: AFP
29 يناير 2023

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك بـ"الحمقاء المفيدة" بعد تصريحها بأن أوروبا في حالة "حرب مع روسيا".

وقال ميدفيديف عبر حسابه على تويتر: "عبارة جذابة: نحن في حالة حرب ضد روسيا، وليس بعضنا ضد بعض. أليس الأمر جيداً عندما تكون وزيرة خارجية ألمانيا حمقاء تماماً ومفيدة بهذا الشكل؟".

وجاءت تغريدة المسؤول الروسي رداً على وزيرة الخارجية الألمانية التي استخدمت هذه العبارة في جلسة الأربعاء للجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي في مدينة سترابيرغ.

وقالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر في الجلسة: "نحن (أوروبا) نخوض حرباً ضد روسيا وليس بعضنا ضد بعض"، وهو تصريح اعتبره بعضهم زلة لسان أوقعت فيها الوزيرة بلادها بمأزق.

وطالبت بيربوك بفعل مزيد فيما يتعلق بالدبابات "لكن الشيء الأهم هو أن نفعل ذلك معاً وألا يلقي بعضنا اللوم على بعض في أوروبا".

واستدعى التصريح توضيحاً من برلين، إذ قالت وزارة الخارجية الألمانية الخميس إن تقديم الدعم لكييف لا يعني أن ألمانيا طرف في الصراع بأوكرانيا.

والجمعة طلبت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من السفير الألماني القدوم إلى موسكو لتوضيح وضع ألمانيا فيما يتعلق بالحرب الروسية-الأوكرانية بسبب التصريحات المثيرة للجدل الصادرة عن وزارة الخارجية الألمانية ووزيرتها.

وفي بيان منفصل على تليغرام وتعليقاً على دعوات من بريطانيا لإرسال كل الأسلحة الموجودة تحت تصرف الناتو إلى أوكرانيا قال مدفيديف: "إن حماية أوكرانيا لن تنقذ العالم القديم المتهالك من العقاب".

وأضاف أنه في "حالة نشوب حرب عالمية ثالثة، فإنها لن تكون على الدبابات أو حتى الطائرات. بالطبع حينها سيتحول كل شيء إلى غبار".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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