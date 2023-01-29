قتل الجيش الإسرائيلي الأحد مواطناً سوريّاً وأصاب آخر بجروح وُصفت بالخطيرة لدى اقترابهما من السياج الحدودي.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "رصدت استطلاعات الجيش صباح اليوم مسلحَيْن اجتازا خط الحدود من الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية واقتربا من السياج الأمني في منطقة جنوب هضبة الجولان".

وأضاف: "جرى استدعاء قوة عسكرية إلى المكان والتي باشرت من جانبها تطبيق أنظمة توقيف المشتبه بهما وجرى رصد إصابة".

وتابع: "قدمت القوة العلاج الطبي الأولي للمصاب في المكان ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

من جانبها قالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية: "أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد) النار على مسلحَيْن سوريين اقتربا من الحدود جنوب هضبة الجولان (...) ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح خطيرة".

وأضافت القناة: "لم يعبر المشتبه بهما السياج ولم يدخلا الأراضي الإسرائيلية"، فيما لم يصدر على الفور تعليق من جانب النظام السوري.

وكانت إسرائيل احتلت الجولان عام 1967 وأعلنت ضمها في 1981 قبل أن تعترف إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بهذا الضم في 2019، بخلاف الموقف الدولي الذي يعتبر الجولان محتلة.