سياسة
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الجيش الإسرائيلي يقتل مواطناً سوريّاً ويصيب آخر بهضبة الجولان
قتل الجيش الإسرائيلي الأحد مواطناً سوريّاً وأصاب آخر بجروح وصفت بالخطيرة لدى اقترابهما من السياج الحدودي. وقال الجيش في بيان على تويتر إنه استطلاعات الجيش رصدت صباح اليوم مسلحَيْن اجتازا خط الحدود السورية واقتربا من منطقة جنوب هضبة الجولان.
الجيش الإسرائيلي يقتل مواطناً سوريّاً ويصيب آخر بهضبة الجولان
الجيش الإسرائيلي يقتل مواطناً سوريّاً ويصيب آخر بهضبة الجولان / صورة: Reuters
29 يناير 2023

قتل الجيش الإسرائيلي الأحد مواطناً سوريّاً وأصاب آخر بجروح وُصفت بالخطيرة لدى اقترابهما من السياج الحدودي.

وقال الجيش في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر: "رصدت استطلاعات الجيش صباح اليوم مسلحَيْن اجتازا خط الحدود من الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية واقتربا من السياج الأمني في منطقة جنوب هضبة الجولان".

وأضاف: "جرى استدعاء قوة عسكرية إلى المكان والتي باشرت من جانبها تطبيق أنظمة توقيف المشتبه بهما وجرى رصد إصابة".

وتابع: "قدمت القوة العلاج الطبي الأولي للمصاب في المكان ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

من جانبها قالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية: "أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد) النار على مسلحَيْن سوريين اقتربا من الحدود جنوب هضبة الجولان (...) ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح خطيرة".

وأضافت القناة: "لم يعبر المشتبه بهما السياج ولم يدخلا الأراضي الإسرائيلية"، فيما لم يصدر على الفور تعليق من جانب النظام السوري.

وكانت إسرائيل احتلت الجولان عام 1967 وأعلنت ضمها في 1981 قبل أن تعترف إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بهذا الضم في 2019، بخلاف الموقف الدولي الذي يعتبر الجولان محتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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