أعلن الجيش الأوكراني الأحد صدّ هجوم قرب قرية بلاهوداتني الواقعة في منطقة دونيتسك (شرق أوكرانيا)، بينما أكّدت مجموعة فاغنر الروسية الخاصة أنها سيطرت عليها.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية في بيانها اليومي إنّ قوات كييف "صدّت هجمات قرب بلاهوداتني" وثلاثة عشر موقعاً أخرى في منطقة دونيتسك.

ولكن مجموعة فاغنر أعلنت بعد وقت قليل أنّ وحداتها سيطرت على هذه القرية.

وقال رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين، حسب ما نقل عنه مكتبه الإعلامي، إنّ "وحدات فاغنر العسكرية الخاصة استولت على بلاهوداتني التي باتت تحت سيطرتنا".

ولم تؤكّد وزارة الدفاع الروسية ذلك في هذه المرحلة.

وجعلت موسكو من السيطرة على منطقة دونيتسك الانفصالية بأكملها التي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمّها في نهاية أيلول/سبتمبر الهدف الرئيسي للصراع في أوكرانيا.

وأكدت كييف أخيراً أنّ القوات الروسية صعّدت هجماتها في شرق البلاد، خصوصاً على مدينتَي فوغليدار وباخموت.

وسيطرت روسيا في يناير/كانون الثاني بعد قتال عنيف، على مدينة سوليدار التي شكّلت أول انتصار لها بعد عدة أشهر من الهزائم في ساحة المعركة.

وتقع بلاهوداتني في شمال باخموت، المدينة التي تطمح موسكو إلى السيطرة عليها منذ عدّة أشهر، والتي تشهد بعض أعنف المعارك منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.

في سياق متصل، أفاد الحاكم المحلي بافلو كيريلينكو، الأحد، بأنّ خمسة مدنيين قُتلوا في هجمات في منطقة دونيتسك خلال اليوم السابق، من بينهم شخص واحد في باخموت.

موسكو تعلن مقتل أكثر من 300 جندي أوكراني

من جانبها، أعلنت الدفاع الروسية، الأحد، مقتل أكثر من 300 جندي أوكراني على محاور عدة خلال اليوم الماضي.

وقالت في تقريرها اليومي إن قواتها "أحبطت نشاط 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في مدينة خاركيف" شمال شرقي أوكرانيا، حسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وأوضحت أن القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 50 جندياً على محور كوبيانسك، و110 جنود على محور كراسني ليمان، و90 جندياً على محور دونيتسك، وما يصل إلى 100 جندي بين قتيل وجريح على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه.

وأشار التقرير إلى أن القوات الروسية واصلت تنفيذ عمليات هجومية وتقدمها على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه.

وفي 30 سبتمبر/أيلول الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثيقة ضم مناطق دونيتسك وخيرسون ولوغانسك وزاباروجيا الأوكرانية، وسط رفض وتنديد واسعين من الغرب.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.