سياسة
3 دقيقة قراءة
بلينكن يصل إلى القاهرة ضمن جولة تشمل رام الله وتل أبيب
وصل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنطوني بلينكن، الأحد، إلى القاهرة، في جولة تشمل رام الله وتل أبيب، وذلك وسط توتر ومواجهات بالأراضي الفلسطينية.
بلينكن يصل إلى القاهرة ضمن جولة تشمل رام الله وتل أبيب
بلينكن يصل إلى القاهرة ضمن جولة تشمل رام الله وتل أبيب.  / صورة: Reuters
29 يناير 2023

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة، اليوم الأحد، في مستهل جولة بالشرق الأوسط تستمر ثلاثة أيام، تتزامن مع تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين، ويتضمن جدول أعمال الزيارة مناقشة قضايا إيران والحرب في أوكرانيا.

وبعد القاهرة سيتوجه بلينكن، غداً الاثنين، إلى القدس حيث تثير الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو المخاوف في الداخل والخارج حول مستقبل القيم العلمانية في إسرائيل ومحادثات السلام المتعثرة مع الفلسطينيين.

ووقعت سلسلة من أعمال العنف التي شهدت سقوط قتلى في الأيام القليلة الماضية، مما زاد المخاوف من تصاعد دوامة العنف.

وسيكرر بلينكن في محادثاته مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التي تضم أحزاباً قومية متطرفة تسعى إلى توسيع مستوطنات الضفة الغربية دعوات الولايات المتحدة للتهدئة، وسيؤكد دعم واشنطن لحل الدولتين، رغم أن المسؤولين الأمريكيين يُقرون بأن إجراء محادثات سلام على مدى أطول أمر غير مرجح في المستقبل القريب.

وسيتوجه بلينكن أيضاً إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين وأعضاء في المجتمع المدني.

وهذه هي الزيارة الأولى للوزير بلينكن إلى المنطقة منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الأخيرة برئاسة بنيامين نتنياهو الشهر الماضي.

وكان نيد برايس متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، قد قال في بيان: "يسافر الوزير بلينكن إلى مصر وإسرائيل والضفة الغربية خلال الفترة الممتدة بين 29 و31 يناير/كانون الثاني الجاري".

وأضاف: "وذلك بهدف التشاور مع الشركاء حول مجموعة من الأولويات العالمية والإقليمية، بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا، وإيران، والعلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية والحفاظ على حل الدولتين (..) وحماية حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، من بين موضوعات أخرى".

واستبق مدير وكالة المخابرات الأمريكية (CIA) وليام بيرنز جولة بلينكن بزيارة سرية إلى إسرائيل في شملت أيضاً زيارة إلى الضفة الغربية المحتلة، الهدف منها التمهيد لجولة وزير الخارجية الأمريكية، وفق ما نقلت صحيفة "هآرتس".

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قد زار إسرائيل وفلسطين قبل أسبوع.

ومساء الجمعة قُتل 8 أشخاص من بينهم منفذ العملية وأصيب 6 آخرون على الأقل في إطلاق نار أمام كنيس يهودي في مستوطنة "النبي يعقوب" قرب بلدة بيت حنينا، وهي مقامة على أراضيها شمالي القدس.

جاء ذلك بعد استشهاد 9 فلسطينيين خلال اقتحام جيشها مدينة ومخيم جنين شمالي الضفة الغربية. كما أصيب السبت مستوطنان إسرائيليان، أحدهما بجراح خطيرة في إطلاق نار قرب مستوطنة بحي سلوان بالقدس الشرقية، حسب إعلام عبري رسمي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us