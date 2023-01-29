سياسة
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حماس تحذّر  إسرائيل من تداعيات اعتداءات المستوطنين على الممتلكات الفلسطينية
حذّرت حركة حماس من التداعيات المترتبة على استمرار اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلّة، وحمّلت الحكومة الإسرائيلية التداعيات المترتبة عن ذلك.
حماس تحذّر  إسرائيل من تداعيات اعتداءات المستوطنين على الممتلكات الفلسطينية
حركة حماس تنفي عقد أي هدنة مع إسرائيل / صورة: AA
29 يناير 2023

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، الأحد، من التداعيات المترتبة على استمرار اعتداء المستوطنين الإسرائيليين على الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلّة.

وقالت الحركة في بيان: "نُحذّر حكومة الاحتلال من مغبّة الاستمرار في الجرائم ضد أبناء الشعب والتي ستُقابل بمزيد من المقاومة".

وأضافت، إن الحملة التي شنّها المستوطنون بحماية من الجيش الإسرائيلي في مختلفة أنحاء الضفة والتي استهدفوا خلالها "عشرات المركبات والمحال التجارية الفلسطينية وغيرها من الممتلكات، لن تكسر إرادة الشعب".

وحمّلت الحركة، الحكومة الإسرائيلية "التداعيات المترتبة عن جرائم المستوطنين في الضفة".

ودعت الفلسطينيين لـ"مواجهة تلك الجرائم بكل قوة ووحدة في الميدان".

وفجر الأحد، أحرق مستوطنون إسرائيليون منزلاً واعتدوا على مركبات ومتاجر فلسطينية وسط وشمالي الضفة الغربية المحتلة.

وكان مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية (جهة حكومية)، غسان دغلس قد قال في تصريح سابق لوكالة الأناضول، إن المستوطنين نفذوا ليلة الأحد عشرات الاعتداءات على الممتلكات الفلسطينية في عد ة قرى بمحافظة نابلس.

وأضاف أن مجموع اعتداءات الليلة الماضية "تجاوز 140 اعتداء، بينها حرق 6 مركبات وتحطيم زجاج 120 مركبة أخرى، ومهاجمة أكثر من 20 محلاً تجارياً وتحطيم محتوياتها".

ونفذ مستوطنون إسرائيليون 849 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال 2022، في 228 منها وقعت إصابات وفي 621 وقعت أضرار في الممتلكات، وفق معطيات للأمم المتحدة.

ويتوزع نحو 666 ألف مستوطن في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفق بيانات لحركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توتراً متصاعداً، ازدادت حدته خلال الأيام الأخيرة باستشهاد 10 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي الخميس في مخيم جنين شمالي الضفة، ومقتل 7 إسرائيليين برصاص شاب فلسطيني في القدس الجمعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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